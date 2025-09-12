BİM 12 Eylül aktüel kataloğu satışta! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

Yeni eğitim yılına hazırlıklar sürerken, BİM 12 Eylül 2025 aktüel kataloğunda kırtasiye fırsatları devam ediyor. Oyun sahnesinden yazı tahtasına, kitaplıktan çocuklara özel eğitici kitaba kadar birbirinden dikkat çekici ürünler avantajlı fiyatlarla yer alıyor. 12 Eylül Cuma günü aktüel kataloğunda teknoloji ve ev gereçleri öne çıkıyor. 5 raflı kitaplık, masaüstü kırtasiye seti, hikaye kitapları dikkat çeken ürünler arasında. İşte 12 Eylül BİM aktüel kataloğu tam liste…