BİM 12 Eylül aktüel kataloğu satışta! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

BİM aktüel marketin yayımlandığı 12 Eylül 2025 haftasının aktüel katalogu satışta. Cuma gününe özel hazırlanan katalogda hem gıda hem de teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bu haftanın indirimlerini merak ediyor. Peki 12 Eylül aktüel kataloğunda hangi avantajlar yer alıyor? İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları ve detaylı ürün listesi…

Giriş Tarihi: 12.09.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 16:35
Yeni eğitim yılına hazırlıklar sürerken, BİM 12 Eylül 2025 aktüel kataloğunda kırtasiye fırsatları devam ediyor. Oyun sahnesinden yazı tahtasına, kitaplıktan çocuklara özel eğitici kitaba kadar birbirinden dikkat çekici ürünler avantajlı fiyatlarla yer alıyor. 12 Eylül Cuma günü aktüel kataloğunda teknoloji ve ev gereçleri öne çıkıyor. 5 raflı kitaplık, masaüstü kırtasiye seti, hikaye kitapları dikkat çeken ürünler arasında. İşte 12 Eylül BİM aktüel kataloğu tam liste…

12 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.450 TL
Keysmart Semaver: 1.990 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın: 2.490 TL
Fakir Türk Kahvesi Makinesi: 990 TL
Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi: 1.749 TL
Şarjlı Kişisel Blender: 549 TL

TCL 65'' 4K HDR Google TV: 29.900 TL
Tekno Spark 30 8GB/128 GB Cep Telefonu: 7.990 TL
Razer BlackShark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık: 1.690 TL
Akrobat Masa Lambası: 399 TL
Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör: 299 TL

Piccolo Mondi Oyun Sahnesi: 799 TL
Adore 5 Raflı Kitaplık: 1.399 TL
Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası: 359 TL
2'li Boyanabilir Mat: 79 TL
Masaüstü Kırtasiye Seti: 129 TL
Cırt Cırtlı Okumayı Öğreten Kitap Yaz-Sil: 289 TL

Yumak Çeşitleri 3'lü Dora (Farklı Renklerde): 109 TL
Yumak Çeşitleri 3'lü Favori (Farklı Renklerde): 119 TL
Yumak Çeşitleri 3'lü Favori Batik (Farklı Renklerde): 139 TL
Koltuk Örtüsü 170x210 cm: 159 TL
Kadın / Erkek Pijama Alt: 189 TL
Penye Şal: 85 TL

