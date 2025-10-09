Bilgisayarınız tehlikede mi? Windows 10 sonrası Microsoft duyurdu: Siber saldırı riski kapıda

WİNDOWS 10'UN SONU: GÜVENLİK TEHLİKESİ KAPIDA

The Guardian'da yer alan habere göre, 2015'te piyasaya sürülen Windows 10, neredeyse on yıl boyunca dünyanın en popüler işletim sistemi olarak kaldı. Ancak Microsoft'un desteği sonlandırmasıyla birlikte bu dönemin sonuna gelindi. Şirketin yöneticilerinden Yusuf Mehdi, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Windows 10'a yönelik güvenlik ve özellik güncellemeleri durduktan sonra cihazlar kötü amaçlı yazılımlara karşı daha savunmasız hale gelecek. Ayrıca bazı uygulamalar da destek alamayacağı için işlevlerinde azalma yaşanabilir."