Bilgisayarınız tehlikede mi? Windows 10 sonrası Microsoft duyurdu: Siber saldırı riski kapıda
Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 için güvenlik ve yazılım güncellemelerini durduracağını resmen açıkladı. Bu karar, dünya genelinde hala bu işletim sistemini kullanan milyonlarca bilgisayarı savunmasız bırakacak. Uzmanlara göre güncellemelerin sona ermesiyle birlikte siber saldırı riskleri ciddi biçimde artacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:04