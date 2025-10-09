Viral Galeri Viral Liste Bilgisayarınız tehlikede mi? Windows 10 sonrası Microsoft duyurdu: Siber saldırı riski kapıda

Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 için güvenlik ve yazılım güncellemelerini durduracağını resmen açıkladı. Bu karar, dünya genelinde hala bu işletim sistemini kullanan milyonlarca bilgisayarı savunmasız bırakacak. Uzmanlara göre güncellemelerin sona ermesiyle birlikte siber saldırı riskleri ciddi biçimde artacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:04
Microsoft, milyonlarca bilgisayarı ilgilendiren kritik bir karara imza attı. 14 Ekim 2025'te Windows 10'a verdiği desteği tamamen sonlandıracağını açıklayan şirket, adeta dijital bir dönemin kapanışını ilan etti. Ancak bu karar yalnızca bir yazılım güncellemesinin bitmesi anlamına gelmiyor. İnternete bağlı milyonlarca cihaz artık korumasız mı kalacak?

WİNDOWS 10'UN SONU: GÜVENLİK TEHLİKESİ KAPIDA

The Guardian'da yer alan habere göre, 2015'te piyasaya sürülen Windows 10, neredeyse on yıl boyunca dünyanın en popüler işletim sistemi olarak kaldı. Ancak Microsoft'un desteği sonlandırmasıyla birlikte bu dönemin sonuna gelindi. Şirketin yöneticilerinden Yusuf Mehdi, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Windows 10'a yönelik güvenlik ve özellik güncellemeleri durduktan sonra cihazlar kötü amaçlı yazılımlara karşı daha savunmasız hale gelecek. Ayrıca bazı uygulamalar da destek alamayacağı için işlevlerinde azalma yaşanabilir."

Siber güvenlik uzmanları, özellikle güncellemeleri almayan eski sistemlerin kimlik avı (phishing), zararlı yazılım ve dolandırıcılık girişimleri karşısında hedef haline geleceğini belirtiyor. Güncellemelerin kesilmesi, sistem açıklarının kapatılmaması anlamına geliyor bu da siber suçlular için büyük bir fırsat demek.

ÇEVRESEL ETKİ: ELEKTRONİK ATIK SORUNU

Uzmanlara göre bu durum sadece güvenlik açısından değil çevresel açıdan da ciddi sonuçlar doğurabilir. Donanımı Windows 11'i desteklemeyen milyonlarca bilgisayarın hurdaya ayrılması, elektronik atık miktarını artırabilir. Microsoft, bu nedenle kullanıcıları cihazlarını geri dönüşüm programları aracılığıyla değerlendirmeye çağırıyor.

ÇÖZÜM YOLLARI: GÜNCELLE, DEĞİŞTİR VEYA ALTERNATİF ARA

Windows 10 kullanıcılarının önünde birkaç seçenek bulunuyor:

Windows 11'e geçiş yapmak: Eğer cihazınız yeterli donanıma sahipse (en az 4 GB RAM ve 64 GB depolama), Microsoft'un ücretsiz yükseltme aracıyla kolayca geçiş yapılabiliyor.

