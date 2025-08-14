Beşiktaş UEFA KONFERANS LİGİ rövanş maçı saat kaçta? Beşiktaş-St. Patrick’s maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Kadrosu Tam

Siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş de sakatlıklarını atlatarak teknik ekibin görev vereceği isimler arasında yer alıyor. Takımın eksiksiz sahaya çıkacak olması, Beşiktaş için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.