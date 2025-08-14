Beşiktaş UEFA KONFERANS LİGİ rövanş maçı saat kaçta? Beşiktaş-St. Patrick's maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanarak tur için büyük avantaj yakalayan siyah-beyazlı ekipte, yeni transfer Tammy Abraham'ın attığı 3 gol büyük ses getirmişti. Şimdi gözler, rövanş maçının tarihine, saatine ve yayınlanacağı kanala çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 08:59