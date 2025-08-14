Viral Galeri Viral Liste Beşiktaş UEFA KONFERANS LİGİ rövanş maçı saat kaçta? Beşiktaş-St. Patrick's maçı hangi kanalda?

Beşiktaş UEFA KONFERANS LİGİ rövanş maçı saat kaçta? Beşiktaş-St. Patrick's maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanarak tur için büyük avantaj yakalayan siyah-beyazlı ekipte, yeni transfer Tammy Abraham'ın attığı 3 gol büyük ses getirmişti. Şimdi gözler, rövanş maçının tarihine, saatine ve yayınlanacağı kanala çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 08:59
Beşiktaş UEFA KONFERANS LİGİ rövanş maçı saat kaçta? Beşiktaş-St. Patrick’s maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında taraftarı önünde İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanarak büyük avantaj elde eden siyah-beyazlı ekip, sahasında da galibiyetle turu garantilemeyi hedefliyor.

Beşiktaş UEFA KONFERANS LİGİ rövanş maçı saat kaçta? Beşiktaş-St. Patrick’s maçı hangi kanalda?

Rövanş Maçı Detayları

14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre, karşılaşmayı yönetecek.

Beşiktaş UEFA KONFERANS LİGİ rövanş maçı saat kaçta? Beşiktaş-St. Patrick’s maçı hangi kanalda?

Eşleşmenin ikinci maçı HT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Beşiktaş UEFA KONFERANS LİGİ rövanş maçı saat kaçta? Beşiktaş-St. Patrick’s maçı hangi kanalda?

Abraham Yine Gözde Olacak

İngiliz santrfor Tammy Abraham, ilk maçta gösterdiği performansla taraftarların ilgisini çekmişti. 29 dakika içinde kaydettiği üç golle "hat-trick" yapan Abraham, rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en önemli kozlarından biri olacak. Bu sezon 3 maçta 4 gole ulaşan İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın hücum gücünü sahaya yansıtacak.

Beşiktaş UEFA KONFERANS LİGİ rövanş maçı saat kaçta? Beşiktaş-St. Patrick’s maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Kadrosu Tam

Siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş de sakatlıklarını atlatarak teknik ekibin görev vereceği isimler arasında yer alıyor. Takımın eksiksiz sahaya çıkacak olması, Beşiktaş için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

SON DAKİKA