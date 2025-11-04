Bedelli Askerlik 2026 Zammı: Ocakta ücret ne kadar artacak, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller

Yeni yıl yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de 2026 bedelli askerlik ücreti oldu. Memur maaş katsayısındaki artış oranı, bedelli ücretine doğrudan etki ettiği için gözler hem TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerinde hem de memur zam oranında. Şu anda 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, Ocak ayında yeni katsayıyla birlikte yeniden hesaplanacak.