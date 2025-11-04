Viral Galeri Viral Liste Bedelli Askerlik 2026 Zammı: Ocakta ücret ne kadar artacak, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller

2026 yılına yaklaşılırken bedelli askerlik ücretinde yapılacak artış, milyonlarca gencin gündeminde. Ekim 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaş katsayısındaki değişim netleşti ve gözler şimdiden yeni yılın bedelli ücretine çevrildi. 2025'in ikinci yarısında 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik tutarı, 2026 Ocak ayında yeniden güncellenecek.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 08:14
Yeni yıl yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de 2026 bedelli askerlik ücreti oldu. Memur maaş katsayısındaki artış oranı, bedelli ücretine doğrudan etki ettiği için gözler hem TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerinde hem de memur zam oranında. Şu anda 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, Ocak ayında yeni katsayıyla birlikte yeniden hesaplanacak.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik ücreti, her yıl olduğu gibi 2026'da da memur maaş katsayısındaki artışa göre belirlenecek. Memur ve emekli maaş zammının netleşmesiyle birlikte yeni bedelli ücreti de açıklanacak. Bu yıl ücretin 3 Ocak 2026 tarihinde belli olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeyle 2026 yılının Ocak-Temmuz dönemine ait yeni bedelli askerlik ücreti resmen duyurulacak. Ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tutar Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik ücretini 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak açıklamıştı. Ancak yeni yılda bu rakamın enflasyon oranına paralel olarak artması bekleniyor.

Eylül itibarıyla memurlar için yüzde 2,38 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 13,64 oldu. Bu verilere göre memur katsayısının 1.329945 seviyesinde belirlenmesi halinde bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 319 bin 186 liraya yükseleceği öngörülüyor.

