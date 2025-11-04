Bedelli Askerlik 2026 Zammı: Ocakta ücret ne kadar artacak, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller
2026 yılına yaklaşılırken bedelli askerlik ücretinde yapılacak artış, milyonlarca gencin gündeminde. Ekim 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaş katsayısındaki değişim netleşti ve gözler şimdiden yeni yılın bedelli ücretine çevrildi. 2025'in ikinci yarısında 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik tutarı, 2026 Ocak ayında yeniden güncellenecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 08:14