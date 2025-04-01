Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve polikinikler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden faydalanmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastane randevusu almak üzere araştırmalara başladı. Peki bayram sonrası hastaneler ne zaman açılacak? Devlet hastaneleri ve sağlık ocakları bayram tatilinin ardından hizmet vermeye devam edecek mi? İşte bu soruların cevapları ve merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi