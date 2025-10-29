Viral Galeri Viral Liste BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | 31 Ekim İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyeleri ne kadar? İSKİ, ASKİ, BUSKİ…

Son haftalarda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi, büyükşehirlerdeki barajların doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. İstanbul, Ankara ve Bursa'da su kaynaklarındaki azalma endişe yaratırken İSKİ, ASKİ ve BUSKİ tarafından açıklanan güncel veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 16:33
Türkiye genelinde kurak geçen sonbahar, su yönetiminde kritik bir döneme işaret ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Bursa gibi milyonlarca kişinin yaşadığı büyükşehirlerde barajlardaki azalma, uzmanların da yakından izlediği bir gelişme haline geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Ekim 2025 tarihli güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Aynı gün Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) de kendi bölgelerine ilişkin verileri açıkladı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 22,96 seviyesinde kaydedildi.

Su miktarına göre doluluk oranları bölge bölge şu şekilde:

Baraj Adı Su Yüzdesi (%)
Ömerli 21,95
Darlık 17,88
Elmalı 2,58
Terkos 25,68
Alibey 1,96
Büyükçekmece 17,41
Sazlıdere 10,77
Istrancalar 0,61
Kazandere 0,24
Pabuçdere 0,92
Geçtiğimiz bir yıl içinde ölçülen baraj doluluk oranlarında değişiklikler yaşandı. Kentte bir yıl içinde ölçülen en yüksek seviye nisan ayında yüzde 81,23 olarak açıklanmıştı. En fazla su sorunu ise 31 Ekim tarihiyle yüzde 22,96 oranıyla ekim ayında görüldü.

BUSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), kentin içme suyu kaynakları olan Nilüfer ve Doğancı barajlarında doluluk oranlarının yüzde 0,35 seviyesine kadar gerilediğini açıkladı. Yıl içinde en yüksek oran mayıs ayında yüzde 55,84 olarak kaydedilirken yeni verilerle birlikte bu oran neredeyse sıfır noktasına indi.

