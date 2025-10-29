BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | 31 Ekim İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyeleri ne kadar? İSKİ, ASKİ, BUSKİ…

Türkiye genelinde kurak geçen sonbahar, su yönetiminde kritik bir döneme işaret ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Bursa gibi milyonlarca kişinin yaşadığı büyükşehirlerde barajlardaki azalma, uzmanların da yakından izlediği bir gelişme haline geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Ekim 2025 tarihli güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Aynı gün Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) de kendi bölgelerine ilişkin verileri açıkladı.