BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL | İstanbul, Bursa ve Ankara'da son durum ne? 24 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 24 Ekim 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte su seviyesi dikkatle takip ediliyor. ASKİ ve BUSKİ tarafından açıklanan veriler ise Ankara ve Bursa'daki son durumu ortaya koydu. Peki büyükşehirlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu, şehirlerde ne kadar su kaldı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:53