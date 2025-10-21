BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL | İstanbul, Bursa ve Ankara'da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…

BUSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kentin içme suyu kaynağı konumundaki Nilüfer ve Doğancı barajlarında su kalmadı. Ekim ayı itibariyle barajların doluluk oranları yüzde 0,5 olarak görüldü. Yıl içindeki en yüksek su seviyesi yüzde 55,84 oranında yer aldı. En düşük oran ise yüzde 0,5 oranıyla ekim ayında gerçekleşti.