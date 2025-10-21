Viral Galeri Viral Liste BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL | İstanbul, Bursa ve Ankara'da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL | İstanbul, Bursa ve Ankara'da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Ekim 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte su seviyesi dikkatle takip ediliyor. ASKİ ve BUSKİ tarafından açıklanan veriler ise Ankara ve Bursa'daki son durumu ortaya koydu. Peki, büyükşehirlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu, şehirlerde ne kadar su kaldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 17:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 17:25
BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL| İstanbul, Bursa ve Ankara’da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…

İSKİ 21 Ekim 2025 itibarıyla baraj doluluk oranlarına ilişkin güncel verileri yayımladı. Son haftalarda yağış miktarının düşmesiyle birlikte su seviyeleri merak konusu oldu. Bazı bölgelerde doluluk oranlarında düşüş yaşanırken kimi barajlarda seviyelerin sabit kaldığı görüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL| İstanbul, Bursa ve Ankara’da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin son verilerine göre 21 Ekim 2025 itibariyle İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 23,8 seviyesinde kaydedildi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL| İstanbul, Bursa ve Ankara’da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…

Su miktarına göre bölge bölge doluluk oranları ise şu şekilde yer aldı:

Baraj Adı Su Miktarı (%)
Ömerli 18,43
Darlık 18,5
Elmalı 2,28
Terkos 27,1
Alibey 2,1
Büyükçekmece 17,94
Sazlıdere 11,2
Istrancalar 1
Kazandere 1
Pabuçdere 1
BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL| İstanbul, Bursa ve Ankara’da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…

Geçtiğimiz bir yıl içinde ay sonlarında ölçülen baraj doluluk oranlarında belirgin değişimler yaşandı. Tabloya göre en yüksek su seviyesi nisan ayında yüzde 80,77 oranında görüldü. En fazla su sorunu ise yüzde 28,57 oranıyla ekim ayında görüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL| İstanbul, Bursa ve Ankara’da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…

BUSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kentin içme suyu kaynağı konumundaki Nilüfer ve Doğancı barajlarında su kalmadı. Ekim ayı itibariyle barajların doluluk oranları yüzde 0,5 olarak görüldü. Yıl içindeki en yüksek su seviyesi yüzde 55,84 oranında yer aldı. En düşük oran ise yüzde 0,5 oranıyla ekim ayında gerçekleşti.

SON DAKİKA