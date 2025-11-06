Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?

VATANDAŞLARA SAĞLANAN HAK VE DESTEKLER
Afet bölgesi ilanı, Sındırgı'da yaşayan vatandaşlar için birçok kolaylık ve devlet desteğini beraberinde getirdi.
Ücretsiz sağlık hizmeti: Afet bölgesinde yaşayan vatandaşların tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak.
Barınma ve kira yardımı: Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere, kalıcı konutlar yapılana kadar kira desteği ve geçici barınma imkânı sağlanacak.
Maddi destek ve kredi ertelemesi: Hasar gören konut sahiplerine devlet tarafından yeni ev yapımı için destek verilecek. Kamu bankalarına, tarım kredi kooperatiflerine ve SGK'ya olan borçlar ertelenecek.
Faizsiz kredi ve vergi kolaylığı: Esnaf ve küçük işletmeler için Halkbank üzerinden faizsiz kredi imkânı sunulacak, vergi yükümlülükleri geçici olarak durdurulacak.
Psikososyal destek: Afetin ardından yaşanan travmaların etkilerini azaltmak amacıyla psikolog ve sosyal hizmet uzmanları bölgede görevlendirilecek.
Altyapı onarımı: Yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi kamu hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesi için hızlı bir çalışma başlatılacak.