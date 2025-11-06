Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?

AFET BÖLGESİ İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir yerleşim yerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi, orada yaşanan doğal afetin etkilerinin yerel imkânlarla giderilemeyecek düzeye ulaştığı anlamına geliyor. Devlet, bu ilanla birlikte hem maddi hem de sosyal açıdan tüm kamu kurumlarını seferber ederek bölgenin yeniden inşası için harekete geçiyor.

Bu kararın ardından bölgede yürütülecek çalışmalar yalnızca hasar tespitiyle sınırlı kalmıyor; sağlık, barınma, eğitim, psikososyal destek ve ekonomik yardım süreçleri de eş zamanlı olarak devreye giriyor.