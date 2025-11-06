Viral Galeri Viral Liste Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?

Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son günlerde meydana gelen ve büyük hasara neden olan depremlerin ardından bölgeyle ilgili önemli bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı'yı 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan etti. Kararı kamuoyuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur duyurdu. Peki afet bölgesi ilanı ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 06:32
Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son haftalarda art arda yaşanan ve özellikle 6.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmış, bölge adeta büyük bir yıkımın eşiğine gelmişti. Meydana gelen hasarın boyutu üzerine İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1530876 sayılı kararla Sındırgı'yı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan etti. Bu karar, bölgedeki vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve ilçenin yeniden ayağa kaldırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?

SINDIRGI RESMEN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

AFAD tarafından alınan karar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur tarafından kamuoyuna duyuruldu. Uygur, depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Tüm kurumlarımız sahada. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimizin tüm imkânlarıyla yanındayız" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?

Sındırgı'da yaşanan sarsıntılar, çok sayıda yapıda ağır hasara yol açmış, bazı mahallelerde ise altyapı tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Alınan bu kararla birlikte, bölge artık 7269 sayılı Afetler Kanunu kapsamında özel destek ve yardım programlarından yararlanacak.

Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?

AFET BÖLGESİ İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir yerleşim yerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi, orada yaşanan doğal afetin etkilerinin yerel imkânlarla giderilemeyecek düzeye ulaştığı anlamına geliyor. Devlet, bu ilanla birlikte hem maddi hem de sosyal açıdan tüm kamu kurumlarını seferber ederek bölgenin yeniden inşası için harekete geçiyor.

Bu kararın ardından bölgede yürütülecek çalışmalar yalnızca hasar tespitiyle sınırlı kalmıyor; sağlık, barınma, eğitim, psikososyal destek ve ekonomik yardım süreçleri de eş zamanlı olarak devreye giriyor.

Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?

VATANDAŞLARA SAĞLANAN HAK VE DESTEKLER

Afet bölgesi ilanı, Sındırgı'da yaşayan vatandaşlar için birçok kolaylık ve devlet desteğini beraberinde getirdi.

Ücretsiz sağlık hizmeti: Afet bölgesinde yaşayan vatandaşların tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak.

Barınma ve kira yardımı: Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere, kalıcı konutlar yapılana kadar kira desteği ve geçici barınma imkânı sağlanacak.

Maddi destek ve kredi ertelemesi: Hasar gören konut sahiplerine devlet tarafından yeni ev yapımı için destek verilecek. Kamu bankalarına, tarım kredi kooperatiflerine ve SGK'ya olan borçlar ertelenecek.

Faizsiz kredi ve vergi kolaylığı: Esnaf ve küçük işletmeler için Halkbank üzerinden faizsiz kredi imkânı sunulacak, vergi yükümlülükleri geçici olarak durdurulacak.

Psikososyal destek: Afetin ardından yaşanan travmaların etkilerini azaltmak amacıyla psikolog ve sosyal hizmet uzmanları bölgede görevlendirilecek.

Altyapı onarımı: Yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi kamu hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesi için hızlı bir çalışma başlatılacak.

SON DAKİKA