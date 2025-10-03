Viral Galeri Viral Liste Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi ne? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim, kadroda hangi isimler var?

Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi ne? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim, kadroda hangi isimler var?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Aynadaki Yabancı, 4 Ekim Cumartesi günü (bu akşam) ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizi ilk bölümüyle dikkat çekerken, oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İlk bölümü kaçıranlar, Aynadaki Yabancı dizisinin konusunu araştırıyor. İşte oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:25 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 20:59
Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi ne? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim, kadroda hangi isimler var?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Aynadaki Yabancı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden sosyal medyanın gündeminde. Peki Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi ne? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim, kadroda hangi isimler var?

AYNADAKİ YABANCI İZLEYİCİYLE BULUŞTU

ATV'nin yeni yapımı Aynadaki Yabancı, 4 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00 itibarıyla izleyiciyle buluştu. Dizinin senaryosu, Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay, Berşan Tan ve Barış Erdoğan tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz yer alıyor.

Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi ne? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim, kadroda hangi isimler var?

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aynadaki Yabancı dizisi kimlik arayışı, hatıraların gücü ve kaderin yönlendirdiği yolculuk üzerine inşa edilmiş etkileyici bir hikaye sunuyor.

Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi ne? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim, kadroda hangi isimler var?

Dizide, Azra isimli karakterin hayatındaki çarpıcı dönüşüm izleyiciye aktarılıyor. Geçirdiği estetik operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyon, Azra'nın hafızasının bir kısmını kaybetmesine neden olur. Bu durum, geçmişte onu kaybeden Emirhan ile beklenmedik bir anda hayatına giren Barış arasında karmaşık bir denge kurmasına yol açar.

Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi ne? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim, kadroda hangi isimler var?

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU

Aynadaki Yabancı dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz.

SON DAKİKA