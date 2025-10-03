Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi ne? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim, kadroda hangi isimler var?

Dizide, Azra isimli karakterin hayatındaki çarpıcı dönüşüm izleyiciye aktarılıyor. Geçirdiği estetik operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyon, Azra'nın hafızasının bir kısmını kaybetmesine neden olur. Bu durum, geçmişte onu kaybeden Emirhan ile beklenmedik bir anda hayatına giren Barış arasında karmaşık bir denge kurmasına yol açar.