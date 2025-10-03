Aynadaki Yabancı dizisinin hikayesi ne? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim, kadroda hangi isimler var?
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Aynadaki Yabancı, 4 Ekim Cumartesi günü (bu akşam) ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizi ilk bölümüyle dikkat çekerken, oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İlk bölümü kaçıranlar, Aynadaki Yabancı dizisinin konusunu araştırıyor. İşte oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 20:59