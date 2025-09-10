ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı başlıyor! Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm ne zaman, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkan Aşk ve Gözyaşı dizisi, yayınlanan tanıtım fragmanıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı dizi, aşk, ihanet ve ikinci şansların hikayesini ekrana taşıyacak. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapım, hem oyuncu kadrosu hem de senaryosuyla şimdiden yılın en çok konuşulan dizileri arasına girdi.