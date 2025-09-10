Viral Galeri Viral Liste ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı başlıyor! Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm ne zaman, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hande Erçel ve Barış Arduç'u aynı projede buluşturan Aşk ve Gözyaşı, ATV ekranlarında başlıyor! ATV'nin yeni sezona damga vurması beklenen dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Fragmanları ile sosyal medyayı sallayan Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:52
Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkan Aşk ve Gözyaşı dizisi, yayınlanan tanıtım fragmanıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı dizi, aşk, ihanet ve ikinci şansların hikayesini ekrana taşıyacak. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapım, hem oyuncu kadrosu hem de senaryosuyla şimdiden yılın en çok konuşulan dizileri arasına girdi.

Aşk ve Gözyaşı İlk Bölüm Ne Zaman?

O3 Medya ile Dass Yapım'ın ortak imzasını taşıyan Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Aşk ve Gözyaşı Konusu Nedir?

Dizi, evlilikleri boşanma noktasına gelen Meyra ve Selim'in hayatına ansızın giren dramatik bir haberle başlıyor. Bu kırılma, çiftin ilişkisini yeniden sorgulamasına yol açarken, izleyiciye ikinci şans temalı dokunaklı bir aşk hikayesi sunuyor.

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Başrollerde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı dizinin kadrosu oldukça güçlü. Dizide Berk Cankat, Ali İpin, Senan Kara, Kubilay Tunçer, Şenay Gürler, Sanem Çelik, Öznur Serçeler, Feri Güler, Necat Bayar, Aslı İnandık, Gürhan Altundaşlar ve Mert Denizmen gibi başarılı isimler bulunuyor.

