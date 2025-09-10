ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı başlıyor! Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm ne zaman, konusu nedir, oyuncuları kimler?
Hande Erçel ve Barış Arduç'u aynı projede buluşturan Aşk ve Gözyaşı, ATV ekranlarında başlıyor! ATV'nin yeni sezona damga vurması beklenen dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Fragmanları ile sosyal medyayı sallayan Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:52