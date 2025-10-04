ATV dizisi Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Orhan kadrosunda kimler var?

ATV'nin yeni sezonda ekrana taşıyacağı Kuruluş Orhan dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrolde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle şimdiden gündemde. İzleyiciler, dizinin yayın tarihiyle ilgili araştırmalarını hızlandırırken "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, bu ay ekranda olacak mı?" soruları merak konusu oldu. Peki yeni sezonda kadroya hangi isimler dahil oldu?