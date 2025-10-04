ATV dizisi Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Orhan kadrosunda kimler var?
ATV'nin yeni sezon dizisi Kuruluş Orhan için heyecan artıyor. Başrolde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı tarihi dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki Kuruluş Orhan ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu, kadroya hangi isimler katıldı? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.10.2025 17:53