Viral Galeri Viral Liste ATV dizisi Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Orhan kadrosunda kimler var?

ATV'nin yeni sezon dizisi Kuruluş Orhan için heyecan artıyor. Başrolde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı tarihi dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki Kuruluş Orhan ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu, kadroya hangi isimler katıldı? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.10.2025 17:53
ATV'nin yeni sezonda ekrana taşıyacağı Kuruluş Orhan dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrolde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle şimdiden gündemde. İzleyiciler, dizinin yayın tarihiyle ilgili araştırmalarını hızlandırırken "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, bu ay ekranda olacak mı?" soruları merak konusu oldu. Peki yeni sezonda kadroya hangi isimler dahil oldu?

Kuruluş Orhan Ne Zaman Başlayacak?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Orhan, Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey'in hikayesini konu alıyor. Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğinde hazırlanan proje, hem tarihi atmosferi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yapımdan ilk kareler ve okuma provası görüntüleri de geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.

Başrolde Mert Yazıcıoğlu

Dizide Orhan Bey karakterini genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandırıyor. Rolü ve performansı şimdiden merakla beklenen Yazıcıoğlu'na, Nilüfer Hatun karakteriyle Mahassine Merabet eşlik ediyor.

Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Resmi tarih ATV tarafından duyurulacak. Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Kuruluş Orhan Kadrosunda Kimler Var?

Yapımın oyuncu kadrosu Türk televizyon dünyasının usta isimlerini bir araya getiriyor. İşte reyting rekorları kırmaya hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncuları:

SON DAKİKA