Viral Galeri Viral Liste ASPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor Beşiktaş maçı kesintisiz, donmadan, full HD, şifresiz izle!

ASPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor Beşiktaş maçı kesintisiz, donmadan, full HD, şifresiz izle!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki son sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son maçını da kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Kara Kartal, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:16
ASPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor Beşiktaş maçı kesintisiz, donmadan, full HD, şifresiz izle!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki son sınavında Onvo Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, bu mücadelede galip gelerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Eksik kadrosuna rağmen kazanmak isteyen Beşiktaş, Antalyaspor karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak.

ASPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor Beşiktaş maçı kesintisiz, donmadan, full HD, şifresiz izle!

Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kupada üst tura yükselmek için sahaya çıkacak olan Beşiktaş, 25 Şubat Salı günü Antalyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak.

ASpor CANLI YAYIN

ASPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor Beşiktaş maçı kesintisiz, donmadan, full HD, şifresiz izle!

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverler bu kritik mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyenler, A Spor'un canlı yayın linki üzerinden karşılaşmayı takip edebilirler.

A SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

ASPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor Beşiktaş maçı kesintisiz, donmadan, full HD, şifresiz izle!

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Kelven, Gerxhaliu, Erdal, Gaich, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Abdurrahim

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih

ASPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor Beşiktaş maçı kesintisiz, donmadan, full HD, şifresiz izle!

Beşiktaş'ta Önemli Eksikler Var

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkacak.

Sakatlığı bulunan Emrecan Terzi bu maçta forma giyemeyecek.

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