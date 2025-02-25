ASPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor Beşiktaş maçı kesintisiz, donmadan, full HD, şifresiz izle!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki son sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son maçını da kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Kara Kartal, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:16