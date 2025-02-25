ASPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor Beşiktaş maçı kesintisiz, donmadan, full HD, şifresiz izle!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki son sınavında Onvo Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, bu mücadelede galip gelerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Eksik kadrosuna rağmen kazanmak isteyen Beşiktaş, Antalyaspor karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak.