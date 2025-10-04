Viral Galeri Viral Liste Aslında kedilere alerjiniz yok! Bilim insanlarından yeni keşif: Toz, kedi tüyü ve polen alerjisi tarihe karışıyor

Alerji, milyonlarca insanın hayatını zorlaştıran en yaygın sağlık sorunlarından biri. Evlerde ve işyerlerinde alınan önlemler çoğu zaman kalıcı çözüm sağlamıyor. Evcil hayvan tüyleri, toz akarları ve polen alerjileri artık tarihe karışıyor. Bilim insanları tarafından yapılan çalışma, havadaki alerjenleri etkisiz hale getirerek milyonlarca kişiye umut ışığı oldu. İşte araştırmanın detayları...

Toz, polen ve evcil hayvan tüyleri nedeniyle gelişen alerjik reaksiyonlar, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkiliyor. Sürekli hapşırma, gözlerde kızarıklık ve nefes darlığı gibi şikayetlerle yaşam kalitesini düşüren alerjiler, çoğu zaman temizlik ve ilaçlarla bile tam olarak kontrol altına alınamıyor. Bilim insanlarının yürüttüğü son araştırma, bu kronik soruna karşı çığır açacak nitelikte yeni bir yaklaşımı gündeme taşıdı. Peki alerji sorununa umut olan yeni keşif nedir? İşte araştırmanın detayları ve uzman açıklamaları…

ALERJİLERE KARŞI YENİ UMUT

Kedi, köpek veya toz akarlarına bağlı alerjiler çoğu zaman temizlikle bile tamamen ortadan kalkmaz. Alerjen proteinler, organizma ortadan kalksa bile uzun süre varlığını sürdürebilir. Colorado Boulder Üniversitesi'nde yapılan son araştırma, ultraviyole ışık sayesinde bu alerjenlerin etkisiz hale getirilebileceğini ortaya koydu.

ACS ES&T Air dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada, çalışmanın ortak yazarı mikrobiyolog Tess Eidem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Havadaki alerjenleri hızla etkisiz hale getirmek için pasif ve genellikle güvenli bir ultraviyole ışık tedavisi kullanabileceğimizi keşfettik. Bunun, insanların evlerinde, okullarında veya alerjenlerin iç mekanlarda biriktiği diğer yerlerde alerjenlerle savaşmalarına yardımcı olacak başka bir araç olabileceğine inanıyoruz."

ASLINDA KEDİLERE ALERJİNİZ YOK

Alerjiler çoğunlukla organizmaların kendisinden değil, onların salgıladığı proteinlerden kaynaklanıyor. Örneğin kediler, tükürüklerinde Fel d1 adı verilen bir protein salgılıyor ve bu protein havaya yayıldığında bağışıklık sistemi tepki veriyor.

Bu nedenle kedi olmayan bir evde bile yıllar sonra halıyı silkelediğinizde hapşırmanız mümkün. Çünkü bu proteinler, mikroplardan farklı olarak canlı değildir ve yalnızca yapısal dönüşümle etkisiz hale getirilebilir.

