Asgari ücrette zam trafiği başladı! 22.104 TL alan çalışana 4 formüllü artış hesabı: %25-30-35-40... İşçi ne kadar alacak?
Türkiye genelinde milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için süreç resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, yeni dönem ücret artışını görüşmek üzere ilk kez Üçlü Danışma Kurulu'nda buluştu. Masada dört farklı zam senaryosu konuşulurken, 2026 asgari ücretine ilişkin beklentiler giderek netleşiyor. Gözler milyonlarca kişinin maaşını doğrudan etkileyecek bu kritik toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 10:39