Asgari ücrette zam trafiği başladı! 22.104 TL alan çalışana 4 formüllü artış hesabı: %25-30-35-40... İşçi ne kadar alacak?

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için süreç resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, yeni dönem ücret artışını görüşmek üzere ilk kez Üçlü Danışma Kurulu'nda buluştu. Masada dört farklı zam senaryosu konuşulurken, 2026 asgari ücretine ilişkin beklentiler giderek netleşiyor. Gözler milyonlarca kişinin maaşını doğrudan etkileyecek bu kritik toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 10:39
Türkiye'de milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri için süreç resmen başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanmadan önce işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu dün ilk kez bir araya gelerek hazırlık toplantısını yaptı.

KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ MASADAYDI

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ayrıca HAK-İŞ ve DİSK temsilcileri katıldı.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, toplantıda aralık ayında başlayacak pazarlık süreci öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun temsil dengesi ve karar alma süreçleri ele alındı. İşçi tarafı, komisyonda hükümet ve işverenin toplam 10 üyeyle ağırlıkta olmasına itirazını yineledi.

7 MİLYONDAN FAZLA ÇALIŞANI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan komisyon belirliyor. Belirlenecek rakam, yalnızca çalışanların maaşlarını değil; kamu sözleşmeleri, sosyal yardımlar ve vergi düzenlemeleri gibi birçok alanı da doğrudan etkiliyor.

Türkiye genelinde 7 milyondan fazla kişi maaşını asgari ücret üzerinden alıyor. Bu nedenle 2026 zammı, ekonominin genel dengeleri açısından da kritik önem taşıyor.

