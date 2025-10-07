Arabeskin kraliçesi Güllü düştü mü atıldı mı? Şüpheli ölüm için mühendis heyeti devrede
Yalova'daki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden arabeskin kraliçesi Güllü, sevenlerini büyük yasa boğmuştu. Şarkıcının ölümüne ilişkin soruşturma sürerken 'Güllü düştü mü atıldı mı?' sorusu da kamuoyunda merak konusu oldu. Bu kapsamda yeni gelişme yaşanırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tayin ettiği üç kişilik mühendis heyeti Güllü'nün hem düştüğü pencerenin bulunduğu odada hem de yaralı bedeninin bulunduğu yerde inceleme yapacak. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 10:37