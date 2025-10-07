Viral Galeri Viral Liste Arabeskin kraliçesi Güllü düştü mü atıldı mı? Şüpheli ölüm için mühendis heyeti devrede

Yalova'daki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden arabeskin kraliçesi Güllü, sevenlerini büyük yasa boğmuştu. Şarkıcının ölümüne ilişkin soruşturma sürerken 'Güllü düştü mü atıldı mı?' sorusu da kamuoyunda merak konusu oldu. Bu kapsamda yeni gelişme yaşanırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tayin ettiği üç kişilik mühendis heyeti Güllü'nün hem düştüğü pencerenin bulunduğu odada hem de yaralı bedeninin bulunduğu yerde inceleme yapacak. İşte detaylar...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Güllü'nün evinde ve düştüğü yerde bu hafta keşif incelemesi yapılacak.

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI
MÜHENDİS HEYETİ DEVREDE
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tayin ettiği üç kişilik mühendis heyeti Güllü'nün hem düştüğü pencerenin bulunduğu odada hem de yaralı bedeninin bulunduğu yerde inceleme yapacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bu incelemede ölçümler yapılacak. Bu ölçümler ve diğer veriler üzerinden "Güllü düştü mü yoksa itildi mi?" sorusunun cevabı aranacak. Hazırlanacak rapor soruşturmanın akıbetine yön verecek.

DAHA ÖNCE BENZER OLAY AYDINLATILMIŞTI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tayin ettiği bu bilirkişi heyeti daha önce de benzer bir olayın aydınlatılmasını sağlamıştı. Semiha Sözer (33) eşiyle Yalova'nın Soğuksu köyünün dağlık bir bölgesinde uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.

Eşi Erdal Sözer (41) çelişkili ifadeler vermiş, tayin edilen bilirkişi heyeti de Semiha Sözer'in cesedinin bulunduğu yere ancak itilerek düşürülmüş olabileceği yönünde rapor vermişti.

