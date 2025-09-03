AÖL kayıtları başladı mı? 2025-2026 MEB Açık Lise kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıt tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan edeceği takvime göre, lise eğitimine açıktan devam eden ya da ilk kez kayıt yaptıracak adaylar işlemlerini AÖL kayıt kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek. Kayıt ve kayıt yenileme süreci kapsamında sınav ücreti de belirlenirken, gözler MEB'in açıklayacağı 1. dönem kayıt takvimi ve kılavuzuna çevrildi. Peki 2025-2026 AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?
