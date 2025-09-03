AÖL kayıtları başladı mı? 2025-2026 MEB Açık Lise kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimine devam eden ya da yeni başlayacak öğrenciler, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem kayıt takvimini heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak resmi takvim doğrultusunda hem yeni kayıtlar hem de kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilecek.