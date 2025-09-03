Viral Galeri Viral Liste AÖL kayıtları başladı mı? 2025-2026 MEB Açık Lise kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

AÖL kayıtları başladı mı? 2025-2026 MEB Açık Lise kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıt tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan edeceği takvime göre, lise eğitimine açıktan devam eden ya da ilk kez kayıt yaptıracak adaylar işlemlerini AÖL kayıt kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek. Kayıt ve kayıt yenileme süreci kapsamında sınav ücreti de belirlenirken, gözler MEB'in açıklayacağı 1. dönem kayıt takvimi ve kılavuzuna çevrildi. Peki 2025-2026 AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:41
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimine devam eden ya da yeni başlayacak öğrenciler, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem kayıt takvimini heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak resmi takvim doğrultusunda hem yeni kayıtlar hem de kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilecek.

AÖL 1. Dönem Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

Şu ana kadar MEB, 2025-2026 AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimini yayınlamadı. Geçtiğimiz yıl ilk dönem kayıtları 28 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor ancak kesin tarihlerin MEB'in yayınlayacağı kılavuzla netleşeceği ifade ediliyor.

Sınav Ücreti Kılavuzla Duyurulacak

Açık lise kayıt işlemleri sırasında öğrencilerin sınav ücretini yatırması gerekiyor. 2024-2025 döneminde sınav ücreti 400 TL olarak belirlenmişti. 2025-2026 dönemi için güncel sınav ücreti MEB tarafından yayınlanacak yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzuyla birlikte açıklanacak.

AÖL Ek Ders Sınav Sonuçları İçin Tarih Verildi

1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ek ders sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Detaylar Kılavuz Yayınlandıktan Sonra Netleşecek

MEB'in 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunu yayınlamasının ardından hem başvuru tarihleri hem de sınav ücretiyle ilgili tüm detaylar belli olacak.

