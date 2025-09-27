AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders ekle-sil işleri nasıl yapılır? İşte vize ve final tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025-2026 güz dönemi öncesinde kayıt yenileme hazırlıklarına başladı. Öğrenciler "AÖF kayıt yenileme ne zaman?", "Ders ekle-sil işlemleri nasıl yapılır?", "2025-2026 sınav takvimi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takviminde açıklanan tarihler, öğrencilerin kayıt yenileme sürecini netleştirdi. Peki vize ve finaller ne zaman yapılacak? AÖF ders ekle-sil ve ödeme işlemleri ne zaman?