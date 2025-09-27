Viral Galeri Viral Liste AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders ekle-sil işleri nasıl yapılır? İşte vize ve final tarihleri...

AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders ekle-sil işleri nasıl yapılır? İşte vize ve final tarihleri...

Binlerce Açıköğretim öğrencisi için kayıt yenileme süreci başlıyor. Öğrenciler, AÖF güz dönemi kayıt yenilemede ders ekle-sil işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki 2025-2026 eğitim yılı için kayıtlar hangi tarihlerde yapılacak? Ders ekle-sil ve ödeme işlemleri nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 13:00
AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders ekle-sil işleri nasıl yapılır? İşte vize ve final tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025-2026 güz dönemi öncesinde kayıt yenileme hazırlıklarına başladı. Öğrenciler "AÖF kayıt yenileme ne zaman?", "Ders ekle-sil işlemleri nasıl yapılır?", "2025-2026 sınav takvimi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takviminde açıklanan tarihler, öğrencilerin kayıt yenileme sürecini netleştirdi. Peki vize ve finaller ne zaman yapılacak? AÖF ders ekle-sil ve ödeme işlemleri ne zaman?

AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders ekle-sil işleri nasıl yapılır? İşte vize ve final tarihleri...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Akademik takvime göre, AÖF 2025 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, ders seçimlerini yaparak ve kayıt yenileme bedelini ödeyerek işlemlerini 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders ekle-sil işleri nasıl yapılır? İşte vize ve final tarihleri...

AÖF DERS EKLE-SİL NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi iki aşamada gerçekleştirilecek:

  • Öğrenciler, almak istedikleri dersleri sistem üzerinden belirleyecek. Ders seçimi yapılmadığı takdirde ödeme ekranı açılmayacak.
  • Ders seçimi tamamlandıktan sonra sistemde ödeme bilgileri oluşacak. Öğrenciler, anlaşmalı bankalar üzerinden ödemelerini yaparak kayıtlarını yenilemiş olacak.
AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders ekle-sil işleri nasıl yapılır? İşte vize ve final tarihleri...

AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ

🔹Güz dönemi ara sınavlar (vizeler): 6-7 Aralık 2025
🔹Güz dönem sonu sınavları (finaller): 17-18 Ocak 2026

AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders ekle-sil işleri nasıl yapılır? İşte vize ve final tarihleri...

🔸Bahar dönemi ara sınavlar: 4-5 Nisan 2026
🔸Bahar dönemi finaller: 16-17 Mayıs 2026

SON DAKİKA