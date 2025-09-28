Viral Galeri Viral Liste Antibiyotik görevi görüyor adeta hastalıksavar! Günde 2 fincan vücudu dipçik gibi yapacak

Havalar soğudu ve kış kapıda. Düşen hava sıcaklıkları elbette beraberinde gribal enfeksiyon ve çeşitli hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kimileri mevsim başlangıcında kimileri ise soğuk hava ile hasta olup yatak döşek yatabiliyor. Bunlara karşı hem önlem alıp hem de bağışıklığınızı güçlendirecek bu iksir gibi tarif ile vücudunuz hastalıklara karşı korunacak.

Düşen hava sıcaklıkları ve mevsim geçişi ile hastalıklar da baş gösterdi. Özellikle çocuklarda ve bünyesi hassas olanlarda sıklıkla görülen gribal enfeksiyon rutini oldukça olumsuz etkiliyor. Birçok kişi genellikle ilaçlara öncelik verip bu yola başvursa da aslında daha sağlıklı ve basit yöntemi de bulunuyor.

Doğal yöntemlerle iyileşmek isteyenleri 1 numaralı bir tarifi bulunuyor. Üstelik hem doğal hem de vücuda yararları say say bitmiyor. Hazırlaması da oldukça basit olan bu yöntemle hem vücudunu hem de bağışıklığını korunacak.

Bitkisel yöntemlerle vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Elife Kulekaya doğal yönteme başvuranlar için çok etkili bir tarifi paylaştı.

Kulekaya, "Havaların bir anda soğumasıyla beraber herkes doğal yöntemlere başvurmaya başladı. Talepler daha çok bağışıklığın güçlendirilmesi, soğuk algınlığı, öksürüğü önlemek için vatandaşlarımız kış karışımlarına yöneldi." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

-Bunların hepsi bir karışım haline geldi ve ayrı ayrı tüketmek yerine artık çoğu yerde karışım olarak kullanılıyor daha çok. Karışım içerisindeki bitkilerin etken maddeleri daha çok ortaya çıkıyor.

