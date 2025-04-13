Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl, hangi tarihte ortaya çıktı?
Anneler Günü'nün tarihi, yalnızca birkaç on yıl öncesine değil, binlerce yıl öncesine uzanıyor. Antik Yunan'da bereket tanrıçası Rhea'ya adanan bahar festivalleri ve Antik Roma'da ana tanrıça Kibele onuruna düzenlenen törenler, bugünkü Anneler Günü'nün ilk izlerini taşıyor. Modern anlamda Anneler Günü ise 20. yüzyılın başlarında ABD'de doğdu. Anna Jarvis, 1908 yılında annesinin anısını yaşatmak için bir anma etkinliği düzenledi ve bu girişim, kısa sürede ulusal bir harekete dönüştü. 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın imzasıyla, mayıs ayının ikinci pazarı resmen "Anneler Günü" ilan edildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:25