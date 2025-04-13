Viral Galeri Viral Liste Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl, hangi tarihte ortaya çıktı?

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl, hangi tarihte ortaya çıktı?

Anneler Günü'nün tarihi, yalnızca birkaç on yıl öncesine değil, binlerce yıl öncesine uzanıyor. Antik Yunan'da bereket tanrıçası Rhea'ya adanan bahar festivalleri ve Antik Roma'da ana tanrıça Kibele onuruna düzenlenen törenler, bugünkü Anneler Günü'nün ilk izlerini taşıyor. Modern anlamda Anneler Günü ise 20. yüzyılın başlarında ABD'de doğdu. Anna Jarvis, 1908 yılında annesinin anısını yaşatmak için bir anma etkinliği düzenledi ve bu girişim, kısa sürede ulusal bir harekete dönüştü. 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın imzasıyla, mayıs ayının ikinci pazarı resmen "Anneler Günü" ilan edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:25
Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl, hangi tarihte ortaya çıktı?

2025 Anneler Günü Ne Zaman?

Her yıl olduğu gibi 2025'te de Anneler Günü, mayıs ayının ikinci pazarında kutlanacak. Bu özel gün, bu yıl 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Yani annelerimize olan sevgimizi göstermek için şimdiden plan yapmanın tam zamanı.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl, hangi tarihte ortaya çıktı?

Sadece Bir Gün Değil, Bir Duygudur Anneler Günü

Anneler Günü, yalnızca çiçeklerin ya da hediyelerin verildiği bir gün değil. Bu özel tarih, annelerin sonsuz emeğini, sevgisini ve fedakarlığını hatırlamak, onları ne kadar çok sevdiğimizi bir kez daha göstermek için bir vesile. Kimi zaman bir sarılma, kimi zaman içten bir cümle; kimi zaman ise birlikte geçirilen sade bir gün, anneniz için en büyük hediye olabilir.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl, hangi tarihte ortaya çıktı?

Anneler Günü Nasıl Kutlanabilir? İşte İlham Veren Fikirler

🌸 Sevgi Dolu Bir Kahvaltı: Güne anneniz için hazırlayacağınız güzel bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Masaya onun en sevdiklerini koymayı unutmayın.

✉️ El Yapımı Kart ya da Mektup: Duygularınızı yazıya dökmek, annenize verebileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri olabilir.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl, hangi tarihte ortaya çıktı?

🎁 Küçük Ama Anlamlı Bir Hediye: Annenizin ihtiyacı olan ya da uzun süredir istediği bir şeyi almak, onu ne kadar düşündüğünüzü gösterecektir.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl, hangi tarihte ortaya çıktı?

🌿 Doğada Bir Gün: Ailece yapılacak bir doğa yürüyüşü ya da piknik, hem zihni dinlendirir hem de birlikte güzel anılar biriktirmenizi sağlar.

SON DAKİKA