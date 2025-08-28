Viral Galeri Viral Liste Anadolu Üniversitesi 2025 banka promosyonu belli oldu mu? Çalışanlara ne kadar maaş promosyonu verilecek? İşte masadaki teklifler

2025 yılıyla birlikte kamu kurumları ve üniversitelerde maaş promosyon ihaleleri hız kazanırken, Anadolu Üniversitesi de bankalarla masaya oturdu. Akademik ve idari personelin merakla beklediği promosyon ihalesinde dün ilk teklifler açıklandı. Peki Anadolu Üniversitesi çalışanları için promosyon miktarı ne kadar oldu, teklifler kabul edildi mi?

2025 yılıyla birlikte kamu kurumları ve üniversitelerde banka maaş promosyon ihaleleri hız kazandı. Anadolu Üniversitesi de akademik ve idari personeli için promosyon ihalesini başlattı. Üniversite yönetimi, personelin merakla beklediği promosyon tutarı ve banka teklifleri hakkında resmi açıklamaları önümüzdeki günlerde duyuracak. Peki ihalede hangi banka öne çıktı ve promosyon miktarı ne olacak?

İhale Detayları Resmiyet Kazandı

Anadolu Üniversitesi'nin açıklamasına göre, promosyon ihalesi 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.30'da Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonu'nda gerçekleştirildi. İhale, 01.01.2026 - 31.12.2028 tarihleri arasındaki maaş, ek ders, sınav, mesai, ikramiye ve diğer ödemeleri kapsayan üç yıllık banka promosyon anlaşmasını belirlemek için yapıldı.

Bankalar Tekliflerini Sundu

İhalede bankalar, maaş promosyonu için tekliflerini sundu. Son açıklanan rakamlar şöyle:

QNB: 110 bin 500 TL

İş Bankası: 110 bin TL

Halkbank: 91 bin TL

Yapı Kredi: 89 bin TL

VakıfBank: 82.000 TL

TEB: 80.000 TL

