Anadolu Üniversitesi 2025 banka promosyonu belli oldu mu? Çalışanlara ne kadar maaş promosyonu verilecek? İşte masadaki teklifler

2025 yılıyla birlikte kamu kurumları ve üniversitelerde banka maaş promosyon ihaleleri hız kazandı. Anadolu Üniversitesi de akademik ve idari personeli için promosyon ihalesini başlattı. Üniversite yönetimi, personelin merakla beklediği promosyon tutarı ve banka teklifleri hakkında resmi açıklamaları önümüzdeki günlerde duyuracak. Peki ihalede hangi banka öne çıktı ve promosyon miktarı ne olacak?