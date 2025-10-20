Viral Galeri Viral Liste Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...

Son haftalarda yatırımcıların gözdesi olan gram altın, cuma günü 5 bin 900 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak tarihi zirvenin hemen ardından beklenen düzeltme hareketi gecikmedi. Gün sonunda yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden altın 5 bin 600 TL bandına gerileyerek piyasada soru işaretleri yarattı. Peki bu ani düşüşün arkasında ne var? Uzmanlara göre altın fiyatlarında yönü belirleyecek kritik etkenler yeniden şekilleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:40
Yatırımcıların gözdesi altın, 2025'in ikinci yarısında adeta nefes kesen bir performans sergiledi. Ağustos sonunda 4 bin 400 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, Ekim ortasında 5 bin 900 TL'ye kadar çıkarak rekor tazeledi. Ancak bu hızlı yükselişin ardından cuma günü piyasada tansiyon düştü, fiyatlarda sert geri çekilmeler yaşandı.

GRAM ALTINDA İKİ AYDA 1.500 TL ARTIŞ

Milliyet'te yer alan habere göre, ağustos sonunda 4 bin 400 TL civarında olan gram altın, sadece iki ay içinde 1.500 TL'den fazla değer kazandı. Yılbaşından bu yana getirisi yüzde 97,9'a ulaşan gram altın, son iki ayda ise yüzde 33,1 oranında artış kaydetti. Bu yükseliş, yatırımcının ilgisini daha da artırırken, piyasalarda "yeni zirveler mi geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

ONS ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da adeta rekor yarışına girdi. Ağustos sonunda 3 bin 365 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 17 Ekim'de 4 bin 380 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak bu zirve uzun sürmedi. Cuma günü yaşanan satış dalgası, ons fiyatını 4 bin 186 dolara kadar çekti. Günlük kayıp yüzde 2'yi aştı.

GRAM ALTINDA DA SERT GERİ ÇEKİLME

Yurt içinde gram altın, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak 5 bin 905 TL'den 5 bin 645 TL'ye geriledi. Haftayı 5 bin 727 TL seviyesinden tamamlayan gram altında da kayıp yüzde 2'nin üzerine çıktı.

FED SÖYLENTİLERİ PİYASAYI SARSTI

Uzmanlara göre cuma günkü düşüşün en önemli nedeni, ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili çıkan "altın rezervlerinde azaltıma gidebilir" söylentisi oldu. Fed'in yaklaşık 8.188 ton altın rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu büyüklükte bir kurumun satış yapabileceği iddiası bile piyasaları tedirgin etmeye yetti.

