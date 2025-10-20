Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...
Son haftalarda yatırımcıların gözdesi olan gram altın, cuma günü 5 bin 900 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak tarihi zirvenin hemen ardından beklenen düzeltme hareketi gecikmedi. Gün sonunda yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden altın 5 bin 600 TL bandına gerileyerek piyasada soru işaretleri yarattı. Peki bu ani düşüşün arkasında ne var? Uzmanlara göre altın fiyatlarında yönü belirleyecek kritik etkenler yeniden şekilleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:40