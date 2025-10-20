Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...

GRAM ALTINDA İKİ AYDA 1.500 TL ARTIŞ

Milliyet'te yer alan habere göre, ağustos sonunda 4 bin 400 TL civarında olan gram altın, sadece iki ay içinde 1.500 TL'den fazla değer kazandı. Yılbaşından bu yana getirisi yüzde 97,9'a ulaşan gram altın, son iki ayda ise yüzde 33,1 oranında artış kaydetti. Bu yükseliş, yatırımcının ilgisini daha da artırırken, piyasalarda "yeni zirveler mi geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.