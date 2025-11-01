Altın alımları neden durduruldu? Merkez Bankası kararı altın fiyatlarını etkiler mi? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

"MAKAS ARALIĞININ KAPANMASINA NEDEN OLABİLİR"

"Şu anda 6.000 dolara kadar bu işçiliğin çekildiğini gözlemliyoruz ve muhtemelen bunun olumlu yansımalarında 1.500 dolar, 2.000 dolara kadar bu işçilikler geri çekilir diye düşünüyoruz. Bu alımların durması serbest piyasalarda normal fiyat arasındaki makas aralığının kapanmasına neden olabilir. Şöyle bir örnek verelim. Şu anda gram altın Kapalı Çarşı piyasasında fiziki altın 5.633 lira. Olumlu bir yansıma olması halinde ekranda şu anda 5.633 lira rakamlar değil de 5.500 rakamlar görebiliriz. Bu makas aralığının kapanması külçe altının işçiliğinin geri gelmesi hem sektörü rahatlatır hem de vatandaşların fiziki altın alırken daha ucuza almasına neden olur. Yani olumlu bir adım olarak bunu söyleyebiliriz. "