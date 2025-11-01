Viral Galeri Viral Liste Altın alımları neden durduruldu? Merkez Bankası kararı altın fiyatlarını etkiler mi? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

Merkez Bankası, 2017'den beri sürdürdüğü yurt içi altın alımını geçici olarak durdurdu. Karar sonrası altın alımlarının neden durdurulduğu merak konusu oldu. 'Gram altın düşer mi, makas farkı kapanır mı?' soruları gündeme geldi. Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim Kasım ayı için öngörüsünü paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 15:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde üretilen altınların alımını geçici süreyle askıya aldı. Bu kararın ardından yatırımcılar, "Altın fiyatları nasıl etkilenecek?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki altın alımları neden durduruldu, alım fırsatı doğacak mı? Finans analisti İslam Memiş ayrıntıları A Haber canlı yayınında anlattı.

ALTIN ALIMLARI NEDEN DURDURULDU?

İslam Memiş, alınan kararın piyasadaki fiyat farklılıklarını azaltabileceğini belirtti. Altın alımlarının geçici olarak durdurulmasına dair kararı değerlendirirken, bu adımın özellikle fiyat istikrarı ve piyasa dengesine katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. Açıklamasında şu ifadelere yer veri:

ALTIN ALIMLARI NEDEN DURDURULDU? FİYAT DÜŞECEK Mİ?
"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2017 yılından itibaren Türkiye'de üretilen altınların ön alım hakkına sahipti. Yani Merkez Bankası alıcıydı burada. Dolayısıyla ithalat yasağı geldi beraberinde ve ithalat yasağı da olunca içerideki talep, dışarıdaki sınırlama ve Merkez Bankası'nın ön alımı resmi kur, serbest piyasalar arasında makas aralığına neden oldu.

Örnek verelim. Normalde fiyatların bugün 5.400 lira seviyesinde olması gerekirken 5.630 lira seviyesinde 200-250 civarında bir makas aralığı vardı. Vatandaş da yıllardır bunu soruyordu. Yani televizyonlarda böyle görünüyor, işte internette böyle görünüyor, kuyumcularda niye böyle diye bir kur farklılığı vardı. Ve iki hafta önce serbest piyasalarda, Kapalı Çarşı piyasasında yoğun talepten dolayı kuyumcularda fiziki altın kalmamıştı. Dolayısıyla bir işçilik farkı doğmuştu ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa Kapalı Çarşı piyasasında iki hafta önce 11.500 dolar 1 kg altına işçilik geldi. "

"MAKAS ARALIĞININ KAPANMASINA NEDEN OLABİLİR"

"Şu anda 6.000 dolara kadar bu işçiliğin çekildiğini gözlemliyoruz ve muhtemelen bunun olumlu yansımalarında 1.500 dolar, 2.000 dolara kadar bu işçilikler geri çekilir diye düşünüyoruz. Bu alımların durması serbest piyasalarda normal fiyat arasındaki makas aralığının kapanmasına neden olabilir. Şöyle bir örnek verelim. Şu anda gram altın Kapalı Çarşı piyasasında fiziki altın 5.633 lira. Olumlu bir yansıma olması halinde ekranda şu anda 5.633 lira rakamlar değil de 5.500 rakamlar görebiliriz. Bu makas aralığının kapanması külçe altının işçiliğinin geri gelmesi hem sektörü rahatlatır hem de vatandaşların fiziki altın alırken daha ucuza almasına neden olur. Yani olumlu bir adım olarak bunu söyleyebiliriz. "

