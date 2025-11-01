Altın alımları neden durduruldu? Merkez Bankası kararı altın fiyatlarını etkiler mi? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi
Merkez Bankası, 2017'den beri sürdürdüğü yurt içi altın alımını geçici olarak durdurdu. Karar sonrası altın alımlarının neden durdurulduğu merak konusu oldu. 'Gram altın düşer mi, makas farkı kapanır mı?' soruları gündeme geldi. Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim Kasım ayı için öngörüsünü paylaştı.
