AJET PİLOT İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2025 | AJET pilot alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?
Türkiye'nin önde gelen özel havayolu şirketlerinden AJet, 2025 yılı için pilot kadrosunu güçlendirmek amacıyla sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip ikinci pilot alımı yapacağını resmen açıkladı. B-737 ve A-320 uçak tiplerinde görev yapacak deneyimli pilotlar için yayımlanan ilan, kariyerine havacılık sektöründe devam etmek isteyen adayların gündeminde.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:41