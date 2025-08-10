AJET PİLOT İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2025 | AJET pilot alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

Sağlık ve Dil Yeterliliği Koşulları

Pilot adaylarının işe başlamadan önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Havacılık Tıp Merkezlerinden, son 30 gün içinde uçuşa uygun sağlık raporu alması zorunlu tutuluyor. Ayrıca, AJet'in işyeri hekimleri tarafından yapılacak detaylı işe giriş muayenesi de şart.

Yabancı dil açısından ise, adayların İngilizce seviyelerinin ICAO Level 4 veya üzerinde olması gerekiyor. Bu yeterlilik, işe başlamadan önce lisansa işlenmiş olmalı.