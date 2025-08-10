Viral Galeri Viral Liste AJET PİLOT İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2025 | AJET pilot alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

Türkiye'nin önde gelen özel havayolu şirketlerinden AJet, 2025 yılı için pilot kadrosunu güçlendirmek amacıyla sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip ikinci pilot alımı yapacağını resmen açıkladı. B-737 ve A-320 uçak tiplerinde görev yapacak deneyimli pilotlar için yayımlanan ilan, kariyerine havacılık sektöründe devam etmek isteyen adayların gündeminde.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:41
Türkiye'nin hızla büyüyen havacılık şirketlerinden AJet, filosunu genişletme hedefiyle yeni pilot alımına hazırlanıyor. Şirket, B-737 ve A-320 uçak tiplerinde görev yapacak sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip ikinci pilotları kadrosuna katacak. İlan detayları, başvuru şartları ve sağlanan imkanlar kamuoyuna duyuruldu.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme Aşamaları

AJet pilot alımı başvuruları online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru linki şu şekilde:

https://ajet.hrpeak.com/application/start.aspx?j=5336B6FAD36644279D252A2A68C72326

Başvuru Şartları ve Teknik Nitelikler

AJet'in yayınladığı ilana göre, başvuracak adayların sahip olması gereken temel şartlar şöyle sıralanıyor:

En az lise mezunu olmak, yurt dışı mezuniyetlerde denklik belgesi sunmak,

Uçuş kusuru ya da disiplinsizlik nedeniyle yazılı ceza almamış olmak,

Şirketin belirlediği base (çalışma merkezi) için ikamet etmeye hazır olmak,

Mavi kart sahibi adayların Türkçeyi akıcı ve anlaşılır konuşabilmesi,

Teknik açıdan ise;

ATPL(A) lisansına sahip olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO geçerliliği),

B-737 ve A-320 tiplerinde geçerli tip yetkisi bulunmak,

Toplam en az 4000 saat uçuş deneyimi,

B-737 ve A-320'de en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesi,

27 ton üzeri uçaklarda minimum 1000 saat uçuş yapmış olmak,

gerekiyor. Ayrıca, işe başlamadan önce uçuş lisansının güncelliği en az iki ay olacak şekilde düzenlenmiş olmalı.

Sağlık ve Dil Yeterliliği Koşulları

Pilot adaylarının işe başlamadan önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Havacılık Tıp Merkezlerinden, son 30 gün içinde uçuşa uygun sağlık raporu alması zorunlu tutuluyor. Ayrıca, AJet'in işyeri hekimleri tarafından yapılacak detaylı işe giriş muayenesi de şart.

Yabancı dil açısından ise, adayların İngilizce seviyelerinin ICAO Level 4 veya üzerinde olması gerekiyor. Bu yeterlilik, işe başlamadan önce lisansa işlenmiş olmalı.

