Ağızda dağılan kıyır kıyır kandil simidi tarifi: Mahlepli ve mahlepsiz en kolay yöntem

Kandil gecelerinin en özel ikramlarından biri olan kandil simidi, asırlardır sofralardaki yerini koruyor. Osmanlı döneminde kandil gecelerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan kandil simidi, günümüzde de hem komşuluk bağlarını güçlendiren hem de sofralara bereket katan bir gelenek olarak devam ediyor. Kokusu ve kıyır kıyır yapısıyla gönülleri fetheden kandil simidini evde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte pastanelere taş çıkartacak kandil simiti tarifi…

Mevlid Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konuların başında "Kandil simidi nasıl yapılır?" sorusu geliyor. Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan kandil simidi, hem mahlepli hem de mahlepsiz haliyle damaklarda iz bırakıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, doğru malzeme ve püf noktalarıyla pastanelere taş çıkartacak lezzette oluyor.

Mahlepli Kandil Simidi Tarifi

Malzemeler

4.5 su bardağı un
125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta akı ve susam (üzeri için)

Yapılışı

Un ve kabartma tozu dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. Daha sonra azar azar elenmiş unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamur kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Kısa süre dinlendirdikten sonra simit şekli verin. Önce yumurta akına, ardından susama bulayın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcacık ve gevrek simitler hazır!

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi

Malzemeler

1,5 çorba kaşığı şeker
1 yumurta sarısı
2çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Yumurta beyazı, susam, çörek otu (üzeri için)

Yapılışı

Margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, yumurta sarısı, şeker ve tuzu karıştırın. Ardından un ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp simit şekli verin. Önce yumurta beyazına sonra susam ya da çörek otuna bulayın. 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin. Mis kokulu mahlepsiz simitler servise hazır!

