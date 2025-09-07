Adalet Bakanlığı maaş promosyon tutarı 2025 | Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar ödenecek?

Adalet Bakanlığı personeli, 2025 maaş promosyonu sürecini yakından takip ediyor. 4 Eylül Perşembe itibarıyla gündemdeki en önemli konulardan biri olan promosyon ihalesinde gelişmeler merakla izleniyor. 2022 yılında Vakıfbank tarafından kazanılan ihalede her personel başına 25 bin TL ödenmişti. Üç yıllık sözleşmenin sona ermesiyle birlikte bakanlık, 2025 için yeniden ihaleye çıktı ve 19 banka teklif verdi.