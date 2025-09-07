Adalet Bakanlığı maaş promosyon tutarı 2025 | Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar ödenecek?
Adalet Bakanlığı personeli için 2025 maaş promosyonu gündemin odağında yer alıyor. Yaklaşık 200 bin çalışanın merakla beklediği banka promosyon ihalesinde, önceki tekliflerin yetersiz bulunması üzerine süreç yeniden başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde en yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank'tan gelmiş, ancak bakanlık yetkilileri tarafından yeterli bulunmamıştı. Yeni teklifler için ihalenin önümüzdeki günlere ertelendiği duyurulurken, çalışanlar "Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 16:08