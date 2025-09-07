Viral Galeri Viral Liste Adalet Bakanlığı maaş promosyon tutarı 2025 | Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar ödenecek?

Adalet Bakanlığı personeli için 2025 maaş promosyonu gündemin odağında yer alıyor. Yaklaşık 200 bin çalışanın merakla beklediği banka promosyon ihalesinde, önceki tekliflerin yetersiz bulunması üzerine süreç yeniden başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde en yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank'tan gelmiş, ancak bakanlık yetkilileri tarafından yeterli bulunmamıştı. Yeni teklifler için ihalenin önümüzdeki günlere ertelendiği duyurulurken, çalışanlar "Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 16:08
Adalet Bakanlığı personeli, 2025 maaş promosyonu sürecini yakından takip ediyor. 4 Eylül Perşembe itibarıyla gündemdeki en önemli konulardan biri olan promosyon ihalesinde gelişmeler merakla izleniyor. 2022 yılında Vakıfbank tarafından kazanılan ihalede her personel başına 25 bin TL ödenmişti. Üç yıllık sözleşmenin sona ermesiyle birlikte bakanlık, 2025 için yeniden ihaleye çıktı ve 19 banka teklif verdi.

VAKIFBANK TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU

Toplam 200 bini aşkın personeli ve aylık yaklaşık 15 milyar TL maaş hacmini ilgilendiren ihalede, Vakıfbank 90 bin TL ile en yüksek teklifi sundu. Ancak bakanlık yetkilileri bu teklifi yetersiz bularak reddetti. Sendikalar ve personel, yeni promosyon ihalesinin sonucunu merakla beklemeye başladı.

PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Eylül ayı içinde yapılması beklenen ihalede kulis bilgilerine göre Vakıfbank ile görüşmeler sürüyor. Ancak bakanlıktan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde promosyon ödemelerinin Eylül ayı sonunda veya Ekim başında personel hesaplarına aktarılması öngörülüyor.

SENDİKALARIN TALEPLERİ NETLEŞTİ

Adalet Sen, yeni promosyon için bakanlığa resmi taleplerini iletti. Talepler arasında öne çıkan başlıklar şunlar:

📍Kişi başı en az 150 bin TL peşin ödeme

📍Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması

📍Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu

📍EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz devam etmesi

