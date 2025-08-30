Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde açık öğretim programlarına kayıt olmak isteyen adayların gözü AÖF, ATA AÖF ve AUZEF takviminde. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin sunduğu uzaktan eğitim programları yoğun ilgi görürken, kayıt tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı ve başvuruların hangi adımlarla yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2025-2026 açık öğretim kayıtları için süreç ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi