Viral Galeri Viral Liste Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?

Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde açık öğretim programlarına kayıt olmak isteyen adayların gözü AÖF, ATA AÖF ve AUZEF takviminde. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin sunduğu uzaktan eğitim programları yoğun ilgi görürken, kayıt tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı ve başvuruların hangi adımlarla yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2025-2026 açık öğretim kayıtları için süreç ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:02
Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 öğretim yılı ikinci üniversite başvuruları için çevrimiçi kayıt tarihlerini duyurdu. Başvuru hakkı, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile farklı bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilere tanındı.

Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?

Özellikle dikkat çeken nokta, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya mezun oldukları alan dışında da başvuru yapabilmesi. Lisans mezunları ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans mezunları ise ön lisans programlarına başvuru yapabilecek.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri:

Başlangıç: 21 Temmuz 2025, Pazartesi, 10.00

Bitiş: 17 Ekim 2025, Cuma, 17.00

Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Başvuruları 28 Temmuz'da Açılacak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ise ikinci üniversite kayıtlarını 28 Temmuz 2025 – 12 Ekim 2025 tarihleri arasında kabul edecek. AUZEF kayıtları da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve öğrenciler başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?

Kayıt Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvurular yalnızca ilgili üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Öğrencilerin mezuniyet belgeleri ve kimlik bilgileri başvuru sırasında hazır olmalı.

Kontenjanlar ve başvuru şartları üniversiteler tarafından ayrıca duyurulacak.

Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?

ATA-AÖF Kayıtları Başladı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF), 2025-2026 eğitim yılı için Sınavsız İkinci Üniversite kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Kayıt işlemleri, adayların çevrimiçi olarak https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx
adresinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

SON DAKİKA