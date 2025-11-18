Viral Galeri Viral Liste Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş kağıdı ne zaman çıkar?

Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş kağıdı ne zaman çıkar?

Açık Öğretim Lisesi'nde 2025-2026 öğretim yılının ilk dönem süreci resmen hız kazandı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi sınav takvimine çevrildi. AÖL 1. dönem sınavlarının hangi tarihte yapılacağı ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı öğrenciler arasında yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni döneme ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:27
Açık Öğretim Lisesi'nde yeni dönem hazırlıkları tamamlanırken gözler sınav sürecine çevrildi. 3–26 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanan yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından öğrenciler, ilk dönem sınav takvimini ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı günü merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılına ilişkin tüm kritik tarihleri duyurdu.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ARALIK'TA YAPILACAK

Açık lise yazılı sınavları bu yıl üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Takvim şöyle:

• 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – 10.00
• 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – 14.00
• 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar – 10.00

Öğrencilerin, sınavlardan önce kimlik kontrolleri ve salon bilgileri için belgelerini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ 15 ARALIK'TA ERİŞİME AÇILACAK

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sistemden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Belgeler şu adreslerden alınabilecek:

• AÖL, AİHL ve MAÖL öğrencileri: aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
• Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri: aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

AÖL SINAV SONUÇLARI OCAK AYINDA AÇIKLANACAK

Bakanlık, yazılı sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edileceğini duyurdu. Öğrenciler yine aynı sistem üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

E-SINAV DÖNEMİ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Randevu alan adaylar için e-Sınav uygulaması 1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Bu süreçte adaylara farklı gün ve saatlerde sınav randevusu verilecek.

