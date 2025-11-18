Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş kağıdı ne zaman çıkar?
Açık Öğretim Lisesi'nde 2025-2026 öğretim yılının ilk dönem süreci resmen hız kazandı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi sınav takvimine çevrildi. AÖL 1. dönem sınavlarının hangi tarihte yapılacağı ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı öğrenciler arasında yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni döneme ilişkin ayrıntılar haberimizde...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:47