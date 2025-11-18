Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş kağıdı ne zaman çıkar?

Açık Öğretim Lisesi'nde yeni dönem hazırlıkları tamamlanırken gözler sınav sürecine çevrildi. 3–26 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanan yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından öğrenciler, ilk dönem sınav takvimini ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı günü merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılına ilişkin tüm kritik tarihleri duyurdu.