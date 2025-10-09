ABD Merkez Bankası ekim ayı toplantı takvimi 2025 | FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İndirim gelecek mi?
Küresel piyasalar bu ay ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek kararlara odaklandı. Geçtiğimiz ay faiz oranını 25 baz puan indirerek sürpriz yapan Fed'in, Ekim toplantısında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Alınacak kararın dolar, altın, kripto para ve borsadaki hareketler üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasa beklentileri neler? İşte öne çıkan detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 08:34