ABD Merkez Bankası ekim ayı toplantı takvimi 2025 | FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İndirim gelecek mi?

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürme konusunda temkinli olduklarını belirtti. Bu açıklama, piyasaların beklentilerini bir nebze dengelese de, net bir yön oluşmasını engelliyor.