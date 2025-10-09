Viral Galeri Viral Liste ABD Merkez Bankası ekim ayı toplantı takvimi 2025 | FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İndirim gelecek mi?

Küresel piyasalar bu ay ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek kararlara odaklandı. Geçtiğimiz ay faiz oranını 25 baz puan indirerek sürpriz yapan Fed'in, Ekim toplantısında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Alınacak kararın dolar, altın, kripto para ve borsadaki hareketler üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasa beklentileri neler? İşte öne çıkan detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 08:34
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ekim ayı toplantısı, küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay faiz oranını 25 baz puan düşüren Fed'in bu ay alacağı karar, dövizden altına, borsadan kripto paralara kadar geniş bir yelpazede etkili olacak. Yatırımcılar ekim toplantısının ardından piyasalarda oluşacak yönü yakından takip ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in 2025 takvimine göre bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası faiz oranı kararı, Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Bu açıklama, yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı faiz duyurusunu netleştirecek.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin ve yatırımcıların gözü, Fed'in olası faiz adımlarında. Bazı piyasa beklentileri, bankanın faiz indirimine devam edebileceğini gösteriyor. Ancak Fed üyelerinden gelen karışık açıklamalar, kararlar konusunda belirsizlik yaratıyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürme konusunda temkinli olduklarını belirtti. Bu açıklama, piyasaların beklentilerini bir nebze dengelese de, net bir yön oluşmasını engelliyor.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI

Fed, Eylül 2025 toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,00–4,25 aralığına çekmişti. Bu karar, yılın ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçti ve piyasalarda kısa süreli dalgalanmalara yol açmıştı.

