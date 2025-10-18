Viral Galeri Viral Liste A101 FIRSATLARINDA BU HAFTA | 18-24 Ekim indirimlerinde neler var? Ayçiçek yağı 435 TL, deterjan 179 TL, duş jeli 69 TL…

A101'in 18-24 Ekim 2025 tarihli aktüel ürün kataloğu belli oldu. Bu hafta hem gıda hem temizlik hem de kişisel bakım ürünlerinde dikkat çekici indirimler tüketicileri bekliyor. Ayçiçek yağından çaya, yoğurttan kırmızı ete kadar pek çok temel ihtiyaç ürünü kampanyada yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.10.2025 16:43
A101, 18-24 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Bu hafta sıvı deterjandan çaya, yoğurttan kırmızı ete kadar pek çok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla satışta olacak. Hafta boyunca sürecek kampanya kapsamında hem mutfak hem temizlik ürünlerinde öne çıkan fırsatlar alışveriş listelerini yeniden şekillendirecek.

18-24 EKİM A101 İNDİRİM KATALOĞU

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 245 TL

Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt (1500 g): 109,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (500 g): 139,50 TL

Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt (1500 g): 79,50 TL

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir (500 g): 123 TL

Milksten Labne (320 g): 54 TL

Ahir Tulum Peyniri (500 g): 155 TL

Pınar Süt (200 ml): 13,50 TL

Pınar Kido Çikolatalı Süt (180 ml): 12,50 TL

Şahin Dana Parmak Sucuk (350 g): 299 TL

Nimet Hindi Füme (50 g): 41,50 TL

Komili Ayçiçek Yağı (5 L): 435 TL

Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay (1 kg): 199 TL

Ovadan Baldo Pirinç (1 kg): 69,50 TL

Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek (2,5 kg): 114,50 TL

Indomie Noodle (4'lü): 25 TL

Barilla Makarna (500 g, Spaghetti/Kalem): 37,50 TL

Kamil Kekik Suyu (250 ml): 159,90 TL

Saklıköy Kremalı Bisküvi (400 g): 30 TL

Beyoğlu Dubai Antep Fıstıklı Gofret (38 g): 20 TL

Duru Duş Sabunu (4x150 g): 26 TL

Seyidoğlu Üzüm Pekmezi (700 g): 95 TL

Seyidoğlu Tahin (550 g): 90 TL

Marmarabirlik Çizik Yeşil Zeytin (800 g): 135 TL

Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin (750 g): 129 TL

Palmolive Duş Jeli Elixir/Essentials Men (500 ml): 69 TL

