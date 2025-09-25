Viral Galeri Viral Liste A101 AKTÜEL KATALOG 25 EYLÜL: A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta sürprizlerle dolu! Süpürge, ütü, düdüklü tencere, kahve makinesi

25 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Tüketicilerin dört gözle beklediği aktüel indirimleri bu hafta yine sürprizlerle dolu. Evcil hayvanı olanlar için, birbirinden kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Evini yenileyenler ve çeyiz hazırlığında bulunanların ihtiyacını karşılayacak ürünler, avantajlı fiyatlarla raflarda satışa sunuluyor. Peki bu hafta A101 Aldın Aldın indirimlerinde neler var? İşte 25 Eylül aktüel katalog listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 13:20
A101, 25 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Bu hafta elektronik, mutfak ürünleri ve evcil hayvan malzemeleri indirimli fiyatlarla satışta. Halı yıkama makinesinden akıllı evcil hayvan besleyiciye, mini fırından dev ekran QLED TV'ye kadar birçok ürün raflarda yerini aldı. Peki bu hafta A101 indirimli ürünler listesinde neler var?

25 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOG LİSTESİ

Sinoz Shimmer Stick Vücut Bakım Yağı 18 g: 179 TL
Sebamed 50 Faktör Güneş Kremi 50 ml: 249 TL
Dear Body 30 Faktör Güneş Sütü Spreyi 200 ml: 89 TL

Soda Plus Çamaşır Sodası 500 g: 49,50 TL
Fakir Halı ve Koltuk Şampuanı 1 L: 65 TL
Ariel 9 kg Toz Deterjan: 425 TL
Baby Turco Bebek Bezi Çeşitleri: 329 TL
Sleepy 120'li Islak Havlu: 45 TL

Çaykur Tiryaki Çay 5 kg: 1.045 TL
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 4x100 g: 199 TL
Mest From Kayısılı Bitki Çayı 20'li: 22,50 TL
Booly Aromalı İçecek 3 L: 49,50 TL

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti: 9.999 TL
Kiwi Evcil Hayvan Taşıma Çantası 229 TL
Kiwi Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici: 1.899 TL
Kiwi Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı: 929 TL
Kiwi Köpek Gezdirme Tasması: 229 TL

