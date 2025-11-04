Viral Galeri Viral Liste 8 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta hangi kanalda?

8 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta hangi kanalda?

8 Kasım Cumartesi gününün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, İtalya Seria A ve Bundesliga gibi liglerde gerçekleşecek maçlar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Gerçekleşecek olan mücadeleleri izlemek isteyen sporseverler ise hangi maçların bugün olduğunu ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. İşte maç programı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:47
Futbol dünyasında heyecan devam ediyor. 8 Kasım 2025 Cumartesi akşamı, Süper Lig, 1. Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A ve THY maçlarıyla milyonlar ekran başına kilitlenecek. Futbolseverler "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 8 Kasım maç programı…

8 KASIM MAÇ TAKVİMİ

SÜPER LİG

14.30 | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

17.00 | Trabzonspor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20.00 | Kasımpaşa - Göztepe (beIN Sports 2)

20.00 | Antalyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. LİG

13.30 | Sivasspor - Manisa FK (TRT Spor)

13.30 | Bandırmaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16.00 | Sakaryaspor - Serik Spor (TRT Spor)

19.00 | Amed SK - Hatayspor (TRT Spor)

İSPANYA LALİGA

16.00 | Girona - Deportivo Alaves (S Sport, Sport Plus)

18.15 | Sevilla - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

20.30 | Atletico Madrid - Levante (S Sport, S Sport Plus)

23.00 | Espanyol - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

İTALYA SERİE A

17.00 | Como - Cagliari (S Sport Plus, S Sports 2, Tivibu Spor 1)

17.00 | Lecce - Hellas Verona

20.00 | Juventus -Torino (S Sports Plus, S Sports 2, Tivibu Spor 1)

22.45 | Parma - Milan (S Sport Plus, S Sports 2, Tivibu Spor 1)

