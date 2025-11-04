8 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta hangi kanalda?

Futbol dünyasında heyecan devam ediyor. 8 Kasım 2025 Cumartesi akşamı, Süper Lig, 1. Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A ve THY maçlarıyla milyonlar ekran başına kilitlenecek. Futbolseverler "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 8 Kasım maç programı…