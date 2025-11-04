8 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta hangi kanalda?
8 Kasım Cumartesi gününün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, İtalya Seria A ve Bundesliga gibi liglerde gerçekleşecek maçlar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Gerçekleşecek olan mücadeleleri izlemek isteyen sporseverler ise hangi maçların bugün olduğunu ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. İşte maç programı...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:47