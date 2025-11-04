7 Kasım BİM aktüel katalog satışta! Cuma fırsatlarında neler var? TV, telefon, kulaklık, süpürge, aksiyon kamerası
BİM'in 7 Kasım aktüel kataloğu raflarda yerini aldı. Elektronikten mutfak eşyalarına, gıdadan ev tekstiline kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışta. Haftanın aktüel kataloğunda aksiyon kamerası çeşitleri öne çıkıyor. Peki bu hafta BİM kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte 7 Kasım BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:38