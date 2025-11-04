Viral Galeri Viral Liste 7 Kasım BİM aktüel katalog satışta! Cuma fırsatlarında neler var? TV, telefon, kulaklık, süpürge, aksiyon kamerası

BİM'in 7 Kasım aktüel kataloğu raflarda yerini aldı. Elektronikten mutfak eşyalarına, gıdadan ev tekstiline kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışta. Haftanın aktüel kataloğunda aksiyon kamerası çeşitleri öne çıkıyor. Peki bu hafta BİM kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte 7 Kasım BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:38
BİM, 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünleri satışa sundu. Cuma günü itibarıyla geçerli olan aktüel katalogunda alışveriş tutkunlarını sevindirecek indirimler yer alıyor. Kampanya kapsamında saç düzleştirici, buharlı ütü, davlumbaz, düdüklü tencere, şarjlı mop, mutfak tartısı, cep telefonu, su ısıtıcı, battaniye ve lastikli çarşaf gibi ürünler avantajlı fiyatlarla satışta olacak.

7 KASIM BİM AKTÜEL KATALOG

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set: 9.500 TL
Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici: 4.990 TL
Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici: 1.190 TL
Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü: 2.190 TL
Onvo Mekanik Tost Makinesi: 2.290 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere: 2.490 TL
Dijital Mutfak Tartısı: 199 TL

Senna 65 İn. Frameless Ultra HD QLED Google TV: 22.900 TL
Tv Arkası Led Aydınlatma: 199 TL
Casper Via A40 Cep Telefonu: 7.990 TL
Kulaküstü Gaming Kulaklık: 499 TL
Para Sayma Makinesi: 2.750 TL
Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL

Philips Buharlı Ütü Azur: 2.090 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge: 4.490 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi: 990 TL
Philips Su Isıtıcı: 990 TL

MGS Takla Atan Yarış Seti: 449 TL
Metal Model Arabalar: 89 TL
Denge Oyunu: 169 TL
Barbie Deluxe Kariyer Astronot Bebek: 699 TL

