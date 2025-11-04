7 Kasım BİM aktüel katalog satışta! Cuma fırsatlarında neler var? TV, telefon, kulaklık, süpürge, aksiyon kamerası

BİM, 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünleri satışa sundu. Cuma günü itibarıyla geçerli olan aktüel katalogunda alışveriş tutkunlarını sevindirecek indirimler yer alıyor. Kampanya kapsamında saç düzleştirici, buharlı ütü, davlumbaz, düdüklü tencere, şarjlı mop, mutfak tartısı, cep telefonu, su ısıtıcı, battaniye ve lastikli çarşaf gibi ürünler avantajlı fiyatlarla satışta olacak.