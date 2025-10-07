Viral Galeri Viral Liste 7 Ekim Maç Takvimi: Bugün hangi takımlar sahaya çıkıyor? Karşılaşmalar saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler, her gün olduğu gibi bugün de 7 Ekim 2025 Salı akşamı oynanacak maçları merakla araştırıyor. Taraftarlar, 'Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek için maç programını yakından takip ediyor. Süper Lig, UEFA organizasyonları ve dünya liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki 7 Ekim Salı günü oynanacak maçlar saat kaçta başlayacak? İşte günün maç programı ve merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 12:58
7 EKİM MAÇ TAKVİMİ

Dünya Kupası U20 - Son 16 Turu

22:30 | Ukrayna U20 - İspanya U20

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 2. Eleme Turu

18:00 | Gintra Universitetas - Farum BK

20:00 | Hacken - Katowice

20:00 | Hammarby - Brann

21:45 | Sporting CP - Rosengard

