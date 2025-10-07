7 Ekim Maç Takvimi: Bugün hangi takımlar sahaya çıkıyor? Karşılaşmalar saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları, her gün oynanacak karşılaşmaları öğrenmek için "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını arıyor. Taraftarlar, destekledikleri takımların maçlarını kaçırmamak ve diğer mücadelelerde yaşanan kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararları ile canlı skorları takip etmek için araştırma yapıyor. Peki bu akşam hangi takımlar sahaya çıkıyor? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Ekim maç takvimi…