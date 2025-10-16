Viral Galeri Viral Liste 65 Kaymakam adayı alımı sınav tarihi ne zaman? İçişleri Bakanlığı 65 Kaymakam adayı sınav şartları neler?

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda istihdam edilmek üzere 65 kaymakam adayı alımı yapacağını duyurdu. Devletin yönetim kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday için büyük önem taşıyan bu duyuruyla birlikte, yazılı sınav tarihi de belli oldu. Kariyerini kamu yönetimi alanında şekillendirmek isteyen adaylar, başvurularını ekim ayı içinde tamamlayarak sınav sürecine dahil olabilecek. Peki İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler olacak?

Giriş Tarihi: 16.10.2025 06:24
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görev alacak yeni mülki idare amirlerini yetiştirmek üzere 65 kaymakam adayı alımı yapacağını resmi olarak açıkladı. Devletin en önemli yönetim kademelerinde görev almak isteyen gençler için büyük fırsat niteliği taşıyan bu alım, kamu yönetimi alanında kariyer hedefleyen binlerce adayı yakından ilgilendiriyor.

SINAV 6 ARALIK 2025'TE YAPILACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 65 kaymakam adayı alımı için yazılı sınav 6 Aralık 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından uygulanacak sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika (2 saat 45 dakika) süre tanınacak.

Adayların sınav salonlarına en geç saat 10.00'a kadar giriş yapmaları gerekecek. Bu saatten sonra sınav binalarına girişlere kesinlikle izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Bakanlık, sınav günü yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmek için adaylara sınav merkezlerine erken gitmeleri uyarısında bulundu.

BAŞVURU ŞARTLARI: KİMLER KAYMAKAM ADAYI OLABİLİR?

Kaymakamlık sınavına başvuracak adayların, belirli eğitim ve yaş koşullarını sağlamaları gerekiyor.
Buna göre, adayların Türkiye'deki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanan yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor.

Başvuru yapabilecek bölümler arasında şunlar yer alıyor:

Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri.

Ayrıca bu bölümlerle ders içeriklerinin en az yüzde sekseni örtüşen diğer lisans programlarından mezun olanlar da başvuru yapabilecek.

Bunun yanı sıra; hukuk fakültesi mezunları da kaymakamlık adaylığı için uygun görülüyor.

Diğer yandan, mühendislik, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji gibi bölümlerden mezun olup, bu bölümlerin üzerine uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk, maliye veya iktisat alanlarında tezli yüksek lisans yapmış adaylar da sınava katılabilecek.

EŞDEĞERLİK VE EVRAK ŞARTI

Belirtilen bölümler dışında bir programdan mezun olan adayların, Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) alacakları müfredat eşdeğerlik belgesini ibraz etmeleri gerekiyor. Tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan adaylar ise noter onaylı diploma sureti veya resmi mezuniyet belgelerini mülakat aşamasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığı'na teslim edecek.

