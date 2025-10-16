65 Kaymakam adayı alımı sınav tarihi ne zaman? İçişleri Bakanlığı 65 Kaymakam adayı sınav şartları neler?

Başvuru yapabilecek bölümler arasında şunlar yer alıyor:
Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri.
Ayrıca bu bölümlerle ders içeriklerinin en az yüzde sekseni örtüşen diğer lisans programlarından mezun olanlar da başvuru yapabilecek.
Bunun yanı sıra; hukuk fakültesi mezunları da kaymakamlık adaylığı için uygun görülüyor.
Diğer yandan, mühendislik, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji gibi bölümlerden mezun olup, bu bölümlerin üzerine uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk, maliye veya iktisat alanlarında tezli yüksek lisans yapmış adaylar da sınava katılabilecek.