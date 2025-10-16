65 Kaymakam adayı alımı sınav tarihi ne zaman? İçişleri Bakanlığı 65 Kaymakam adayı sınav şartları neler?

SINAV 6 ARALIK 2025'TE YAPILACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 65 kaymakam adayı alımı için yazılı sınav 6 Aralık 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından uygulanacak sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika (2 saat 45 dakika) süre tanınacak.

Adayların sınav salonlarına en geç saat 10.00'a kadar giriş yapmaları gerekecek. Bu saatten sonra sınav binalarına girişlere kesinlikle izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Bakanlık, sınav günü yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmek için adaylara sınav merkezlerine erken gitmeleri uyarısında bulundu.