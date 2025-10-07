5 dakikada gençlik formülü: Kas kaybını önlüyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor

Yaş ilerledikçe kas kaybı kaçınılmaz gibi görünse de, bilim dünyası bunun sandığınız kadar zor olmadığını söylüyor. Üstelik genç kalmak için pahalı spor salonlarına gitmenize ya da ağır ağırlıklar kaldırmanıza da gerek yok. Sadece bedeninizin ağırlığını kullanarak yapacağınız basit bir egzersiz, ömrünüze yıllar katabilir ve yaşlanmanın etkilerini geciktirebilir.