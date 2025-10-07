Viral Galeri Viral Liste 5 dakikada gençlik formülü: Kas kaybını önlüyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor

Yaş ilerledikçe vücudun kas yapısı doğal olarak zayıflamaya başlar. Uzmanlara göre bu süreci yavaşlatmak, sanıldığından çok daha kolay. Düzenli yapılan basit güç egzersizleri, sadece kas gücünü korumakla kalmaz, hareket kabiliyetini, dengeyi ve bağımsız yaşamı da destekler. Özellikle 50 yaş sonrasında bu alışkanlığı edinmek, bedeni diri tutarken yaşa bağlı pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. İşte sizi yıllarca genç tutacak o hareket...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 16:10
Yaş ilerledikçe kas kaybı kaçınılmaz gibi görünse de, bilim dünyası bunun sandığınız kadar zor olmadığını söylüyor. Üstelik genç kalmak için pahalı spor salonlarına gitmenize ya da ağır ağırlıklar kaldırmanıza da gerek yok. Sadece bedeninizin ağırlığını kullanarak yapacağınız basit bir egzersiz, ömrünüze yıllar katabilir ve yaşlanmanın etkilerini geciktirebilir.

KAS KAYBINI ÖNLÜYOR

30 yaşından itibaren her on yılda bir ortalama %3 ila %8 oranında kas kaybı yaşanıyor. 60 yaş sonrası bu oran %15'e kadar çıkabiliyor. British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan araştırmalar, düzenli kuvvet antrenmanlarının bu düşüşü yavaşlattığını ve yaşam süresini uzattığını gösteriyor.

Harvard Health'in raporuna göre, kas gücünü korumak sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığı da destekliyor. Güçlü kas yapısı, dengeyi ve doğru duruşu koruyor, metabolik direnci artırarak vücudun genel dengesini güçlendiriyor.

5 DAKİKA YAPMAK YETİYOR

Uzmanların önerdiği egzersizlerin başında squat (çömelme hareketi) geliyor. Squat, vücudun birçok kas grubunu aynı anda çalıştırıyor. Madrid'deki Fitness Merkezi Direktörü David Ramirez, squat egzersizi ile ilgili şu ifadelere yer veriyor:

"Çocuklukta veya gençlikte başlarsak, daha sağlam bir kas-iskelet sistemi oluşumuna ve bizi tüm hayatımız boyunca koruyacak bir güç temeline sahip oluruz."

Bu egzersize 50 yaşından sonra başlasanız bile kas kütlenizi korumanız, düşme riskinizi azaltmanız ve insülin direncinizi düşürmeniz mümkün.

