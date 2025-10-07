5 dakikada gençlik formülü: Kas kaybını önlüyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor
Yaş ilerledikçe vücudun kas yapısı doğal olarak zayıflamaya başlar. Uzmanlara göre bu süreci yavaşlatmak, sanıldığından çok daha kolay. Düzenli yapılan basit güç egzersizleri, sadece kas gücünü korumakla kalmaz, hareket kabiliyetini, dengeyi ve bağımsız yaşamı da destekler. Özellikle 50 yaş sonrasında bu alışkanlığı edinmek, bedeni diri tutarken yaşa bağlı pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. İşte sizi yıllarca genç tutacak o hareket...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 16:10