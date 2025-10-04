Viral Galeri Viral Liste 4 Ekim ne günü? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı? En anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde hayvanların korunması ve haklarının hatırlatılması amacıyla kutlanıyor. Bu anlamlı gün, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini vurgularken, onların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Peki bu özel gün ortaya çıktı, hikayesi nedir? İşte Hayvanları Koruma Günü mesajları, hadisleri ve sözleri...

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, tüm dünyada hayvanların yaşam haklarını koruma ve onlara daha insancıl yaşam koşulları sunma amacıyla kutlanmaktadır. Bu özel gün, insanların doğanın ayrılmaz bir parçası olan hayvanlarla barış ve uyum içinde yaşaması gerektiğini hatırlatır. Sokak hayvanlarından nesli tükenme tehlikesi altındaki türlere kadar her canlının korunması gerektiğini vurgular. Toplumun daha duyarlı ve hayvan dostu bir dünya inşa etmesi için önemli bir çağrı niteliği taşır. İşte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için en anlamlı mesajlar ve sözler…

Dünya Hayvanları Koruma Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, ilk kez 1931 yılında İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen bir çevre konferansında alınan kararla ortaya çıkmıştır. Bu konferansta, hayvan haklarına dikkat çekmek ve hayvanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla evrensel bir gün belirlenmesi kararlaştırılmış ve 4 Ekim, "Hayvan Hakları Günü" olarak ilan edilmiştir.

Bu tarihin seçilmesinde, doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Aziz Francis'in ölüm yıl dönümü de etkili olmuştur. O günden bu yana her yıl kutlanan 4 Ekim, hayvanların yaşam hakkına saygı duyulması ve onların korunması gerektiğini hatırlatan sembolik bir gün olarak önemini sürdürmektedir.

Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları

İslam dini hayvan sevgisini ve onların korunmasını insana yüklenmiş önemli bir sorumluluk olarak görmektedir. Fikriyat'ın haberine göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hadislerinde şöyle buyurmaktadır:

"Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzünde bulunan şeylere karşı merhametli olunuz ki, semadakiler de size merhamet etsin." ( Hadis-i Şerif)

"Kim bir kuşu boş yere öldürürse, o kuş, avazını Arş'ın etrafını sararcasına yükseltip kıyamet gününde mahşere gelerek şöyle der: "Ey Rabbim! Beni öldürene sor niçin boş yere beni öldürdü?"

🔸 Hz. Muhammed, Miraç hadisesini anlatırken şöyle bir olaydan söz eder:

"Ben miraca çıktığımda bana cehennem gösterildi. Baktım ki içinde bir kadın azap görüyor. Sebebini sordum. Bana şöyle denildi: O bir kediyi hapsetmiştir; Ona ne bir şeyler yedirmiş ne de ona su içirmiştir. Ölünceye kadar haşerat türünden şeyleri yemesine dahi müsaade etmemiştir. Bu nedenle bu kadın cehennemde azap görmektedir."

🔸 Üsame İbn-i Zeyd'in rivayetine göre, Hz. Muhammed: "Ey Üsame, acıkan ciğer sahibi her hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet günü Allah'a şikâyet edilirsin" buyurdu.

🔸 İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre: "Nebi hayvanlara işkence yapanlara lanet etti."

🔸 Abdurrahman b. Osman'dan gelen rivayete göre: "Bir tabip gelerek Resûlallah'a ilaç yapımında kurbağanın kullanılmasını sordu. Resûlallah adamı kurbağayı öldürmekten nehyetti (yasakladı)."

