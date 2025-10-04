4 Ekim ne günü? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı? En anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları

Dünya Hayvanları Koruma Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, ilk kez 1931 yılında İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen bir çevre konferansında alınan kararla ortaya çıkmıştır. Bu konferansta, hayvan haklarına dikkat çekmek ve hayvanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla evrensel bir gün belirlenmesi kararlaştırılmış ve 4 Ekim, "Hayvan Hakları Günü" olarak ilan edilmiştir.

Bu tarihin seçilmesinde, doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Aziz Francis'in ölüm yıl dönümü de etkili olmuştur. O günden bu yana her yıl kutlanan 4 Ekim, hayvanların yaşam hakkına saygı duyulması ve onların korunması gerektiğini hatırlatan sembolik bir gün olarak önemini sürdürmektedir.