33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi başvuru kılavuzu yayımlandığında tüm koşullar netleşecek olsa da önceki dönem esaslarına göre temel şartlar şöyle özetlenebilir:

*T.C. vatandaşı olmak,

*Lisans veya ön lisans mezunu olmak ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,