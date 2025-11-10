33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

*KPSS şartını karşılamak:
*Lisans mezunları için 2022 veya 2023 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan,
*Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan,
*30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 2025 itibarıyla),
*Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm boyunda olmak,
*Beden kitle endeksi (BKİ) 18 ile 27 arasında bulunmak,
*Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durumu olmamak,
*Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları taşımak,
*Kasten işlenen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak veya bu suçlardan dolayı soruşturması bulunmamak,
*Siyasi parti üyeliği veya yan kuruluşlarında aktif görev almamış olmak,
*Uyuşturucu, alkol veya benzeri madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,