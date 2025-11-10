Viral Galeri Viral Liste 33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

2025 yılı polis alımı süreci için gözler 33. Dönem POMEM başvurularına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzu, polis olmak isteyen binlerce aday tarafından bekleniyor. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte başvuru tarihleri, şartlar ve taban puanlar belli olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 08:18
33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM alımı için hazırlıklara başladı. 2025 yılı polis alımı süreci, binlerce adayın yakın takibinde. Geçtiğimiz yıl 12 bin polis alımı gerçekleştiren Akademi'nin bu dönem için de benzer sayıda personel alımı yapması bekleniyor.

33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

32. Dönem POMEM başvuruları geçen yıl 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 33. Dönem başvuru sürecinin de 2025 yılı sonunda, benzer bir takvimle başlaması öngörülüyor. Başvurular, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.

Başvuru yapacak adayların lisans veya ön lisans mezunu olmaları gerekiyor. Lise mezunları için ise süreç Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) üzerinden ayrı şekilde yürütülüyor.

33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

POMEM başvuruları, yayımlanacak kılavuzda belirtilen adımlar doğrultusunda yapılacak. Adaylar, e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra "POMEM Başvuru Formu"nu dolduracak ve formun alt kısmında yer alan "Aday Başvurusunu Kaydet" butonuna tıklayarak işlemlerini tamamlayacak.

Başvuru sonrasında adaylar, belirlenen tarihlerde ön sağlık taraması, fiziksel yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aşamalarına katılacak.

33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi başvuru kılavuzu yayımlandığında tüm koşullar netleşecek olsa da önceki dönem esaslarına göre temel şartlar şöyle özetlenebilir:

*T.C. vatandaşı olmak,

*Lisans veya ön lisans mezunu olmak ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

*KPSS şartını karşılamak:

*Lisans mezunları için 2022 veya 2023 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan,

*Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan,

*30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 2025 itibarıyla),

*Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm boyunda olmak,

*Beden kitle endeksi (BKİ) 18 ile 27 arasında bulunmak,

*Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durumu olmamak,

*Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları taşımak,

*Kasten işlenen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak veya bu suçlardan dolayı soruşturması bulunmamak,

*Siyasi parti üyeliği veya yan kuruluşlarında aktif görev almamış olmak,

*Uyuşturucu, alkol veya benzeri madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

SON DAKİKA