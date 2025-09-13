Viral Galeri Viral Liste 300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

Türk lirası mevduat faizleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankaların güncel oranlarına göre 32 gün vadeli mevduat hesaplarında faizler yüzde 49 seviyelerini buluyor. Özellikle 300 bin TL'nin 1 aylık net kazancı yatırımcıların yakın takibinde. Banka banka değişen faiz oranları ve getiriler, güncel hesaplamalarla birlikte merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 18:54
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararı, yatırımcıların yeniden TL mevduata yönelmesine neden oldu. Mevduat hesaplarındaki faiz oranları, tasarruf sahiplerinin dikkatini çekiyor. Yatırımcılar, "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle 32 gün vadeli hesaplarda 300 bin TL üzerinden elde edilecek net kazanç, yatırımcılar için karşılaştırma imkanı sunuyor. İşte banka banka faiz oranları ve aylık getirisi…

300 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 9.374,64 TL
Vade Sonu Tutar: 309.374,64 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 9.180,09 TL
Vade Sonu Tutar: 309.180,09 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 8.827,01 TL
Vade Sonu Tutar: 308.827,01 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 9.331,27 TL
Vade Sonu Tutar: 309.331,27 TL

