30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray-Liverpool karşılaşması nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımda yapılacak düzenlemeler merak konusu oldu. Taraftar yoğunluğu nedeniyle, metro ve Marmaray hatlarında ek seferler devreye alındı. Peki 30 Eylül Salı günü metro ve Marmaray hatları saat kaça kadar çalışacak? Gs maç günü hangi hatlarda ek seferler yapıldı?

Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:57
İstanbul bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir maça sahne olacak. Galatasaray-Liverpool karşılaşması öncesinde taraftarlar Marmaray-metro seferlerini araştırmaya başladı. Stadyum yoğunluğu ve taraftar akışını yönetmek için metro hatlarında ek seferler devreye alındı, ulaşım saatlerinde özel düzenlemeler yapıldı. Peki GS maç günü ek seferler saat kaça kadar çalışacak, hangi hatlar açık olacak? İşte merak edilen detaylar…

Metro Hatlarında Gece Seferleri Uzatıldı

İstanbul'un sekiz ana metro hattında gece seferleri maç öncesi ve sonrası yoğunluğu karşılayacak şekilde uzatıldı. Aşağıdaki hatlar gece 02.00'a kadar hizmet vermeye devam edecek:

  • M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı - Kirazlı
  • M2 Yenikapı - Hacıosman
  • M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı
  • M5 Üsküdar - Samandıra
  • M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
  • M7 Yıldız - Mahmutbey
  • M8 Bostancı - Parseller
Seyrantepe'ye Özel Ek Seferler Yapılacak

Maçın oynanacağı Seyrantepe istikametine ek sefer düzenlemeleri yapıldı. Maç öncesi, 20.00-21.45 saatleri arasında Yenikapı-Seyrantepe hattında aktarmasız seferler 7,5 dakikada bir çalışacak.

Maç sonrasında ise Seyrantepe'den Yenikapı'ya dönüş seferleri 5 dakikada bir aktarmasız olarak gerçekleştirilecek. Bu uygulama, taraftarların stadyum çıkışında uzun kuyruk ve yoğunluk yaşamadan merkeze ulaşmasını sağlayacak.

