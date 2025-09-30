30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray-Liverpool karşılaşması nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımda yapılacak düzenlemeler merak konusu oldu. Taraftar yoğunluğu nedeniyle, metro ve Marmaray hatlarında ek seferler devreye alındı. Peki 30 Eylül Salı günü metro ve Marmaray hatları saat kaça kadar çalışacak? Gs maç günü hangi hatlarda ek seferler yapıldı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
