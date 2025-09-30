30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?

30 Eylül 2025 Salı günü futbol dünyası büyük bir heyecana sahne oluyor. Avrupa'nın en önemli liglerinden maçlar, sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi temsilcisi Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Peki bugün hangi takımın maçı saat kaçta oynanacak, karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?