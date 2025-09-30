Viral Galeri Viral Liste 30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?

30 Eylül maç programı belli oldu. Futbol tutkunları bugün hangi maçların olduğunu merak ediyor. 30 Eylül Salı günü (bugün) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool ile karşılaşıyor. Günün maç programında başka hangi devler var? Galatasaray-Liverpool karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi ve merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:40
30 Eylül 2025 Salı günü futbol dünyası büyük bir heyecana sahne oluyor. Avrupa'nın en önemli liglerinden maçlar, sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi temsilcisi Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Peki bugün hangi takımın maçı saat kaçta oynanacak, karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY LİVERPOOL'U AĞIRLAYACAK
GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması ikinci haftasında, Galatasaray İngiliz devi Liverpool ile RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Kritik maç, 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Müsabakanın hakemi Clement Turpin olacak. Yardımcı hakemler Nicolas Danos ve Benjamin Pages, dördüncü hakem ise Jeremy Stinat olarak görev yapacak.

30 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 | Atalanta - Club Brugge (TRT Tabii Spor 1)
19:45 | Kairat - Real Madrid (TRT Tabii Spor)
22:00 | Galatasaray - Liverpool (TRT 1)
22:00 | Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Tabii Spor 4)
22:00 | Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)
22:00 | Pafos FC - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 3)
22:00 | Chelsea - Benfica (TRT Tabii Spor 1)
22:00 | Marsilya - Ajax (TRT Tabii Spor 5)
22:00 | Inter - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 2)

İspanya - LaLiga

21:00 | Valencia - Real Oviedo

