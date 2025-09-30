30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?
30 Eylül maç programı belli oldu. Futbol tutkunları bugün hangi maçların olduğunu merak ediyor. 30 Eylül Salı günü (bugün) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool ile karşılaşıyor. Günün maç programında başka hangi devler var? Galatasaray-Liverpool karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi ve merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:40