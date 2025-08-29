30 Ağustos SoloTürk Gösteri 2025 | Zafer Bayramı’nda SoloTürk uçuşu hangi saatlerde gerçekleşecek?
SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gökyüzünde nefes kesen bir gösteriye hazırlanıyor. 26-27 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar ve Manisa semalarında selamlama uçuşu gerçekleştiren ekip, 30 Ağustos'ta ise bayramın simgesi haline gelen Anıtkabir üzerinde özel bir selamlama uçuşu yapacak. Zafer Bayramı coşkusunu doruğa çıkaracak gösteri uçuşunun saati de duyuruldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 06:31