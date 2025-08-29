30 Ağustos SoloTürk Gösteri 2025 | Zafer Bayramı’nda SoloTürk uçuşu hangi saatlerde gerçekleşecek?

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği akrobasi timi SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Anıtkabir semalarında tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. F-16 savaş uçağıyla gökyüzünde sergilediği nefes kesen manevralarıyla tanınan ekip, bu yıl da büyük zaferin ruhunu gökyüzünde yaşatacak.