30 Ağustos kapalı yollar listesi 2025 | 30 Ağustos Cumartesi günü kapalı yollar ve alternatif güzergahları
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi günü coşkulu törenlerle kutlanacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek resmi etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kapalı olacak güzergahlar ile vatandaşların kullanabileceği alternatif yolları açıkladı. Peki 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, trafik ne zaman normale dönecek? İşte 2025 Zafer Bayramı için kapalı yollar ve alternatif güzergahların detayları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 06:20