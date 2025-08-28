30 Ağustos kapalı yollar listesi 2025 | 30 Ağustos Cumartesi günü kapalı yollar ve alternatif güzergahları

Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?

Kutlamaların merkezi olacak Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye açılan tüm sokaklar iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Valiliğin duyurusuna göre kapalı olacak başlıca noktalar şöyle:

📍D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Vatan Caddesi girişleri

📍Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin Caddeleri üzerinden Vatan Caddesi'ne bağlanan yollar

📍Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray yönünden gelen bağlantılar