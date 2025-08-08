3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu
8 Ağustos Cuma günü, üç farklı hava Türkiye'yi etkisi altına alacak. Karadeniz'in doğusunda sel, Marmara'da sert rüzgar ve yurt genelinde yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Meteoroloji gök gürültülü yağışların oluşturabileceği risklere karşı vatandaşları uyardı. Peki hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İşte şemsiye almadan çıkmaması gereken o bölgeler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:23