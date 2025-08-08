Viral Galeri Viral Liste 3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu

3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu

8 Ağustos Cuma günü, üç farklı hava Türkiye'yi etkisi altına alacak. Karadeniz'in doğusunda sel, Marmara'da sert rüzgar ve yurt genelinde yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Meteoroloji gök gürültülü yağışların oluşturabileceği risklere karşı vatandaşları uyardı. Peki hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İşte şemsiye almadan çıkmaması gereken o bölgeler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:23
3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu

Meteoroloji ve AKOM, 8 Ağustos için peş peşe uyarılar yayınladı. Kuvvetli yağış ve sert rüzgar etkili olurken, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'da ise kuvvetli yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 31 dereceye yaklaşacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İste bölge bölge detaylı hava durumu raporu…

3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in batısında kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, taşkın ve heyelan riski yüksek. Vatandaşların dere yataklarından uzak durması gerekiyor.

3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), belirtilen bölgelerde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA ETKİSİ

Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarlar kuzeyli yönlerden 30-60 km/saat hızla esecek. Bu hız, zaman zaman fırtına seviyesine yaklaşarak çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara neden olabilir.

3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu

İSTANBUL'DA SICAKLIK VE YAĞIŞ BİR ARADA

AKOM verilerine göre İstanbul genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri görülecek. Yağış miktarının 3-10 kilogram arasında olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklıkların 31 dereceyi bulurken, hafta sonu ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu hava sıcaklıkları 22 derece ila 31 derece arasında seyredecek.

SON DAKİKA