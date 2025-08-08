3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu

Meteoroloji ve AKOM, 8 Ağustos için peş peşe uyarılar yayınladı. Kuvvetli yağış ve sert rüzgar etkili olurken, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'da ise kuvvetli yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 31 dereceye yaklaşacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İste bölge bölge detaylı hava durumu raporu…