3 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün karşılaşmaları...

Futbol tutkunlarının gözü bugün oynanacak karşılaşmalarda. 3 Ekim 2025 Cuma günü Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde futbol heyecanı devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı...

Futbolseverler için takvim yine oldukça yoğun. 3 Ekim gününde futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa'da kritik mücadeleler sahne alacak. Gün boyunca canlı yayınlanacak maçların saatleri ve kanalları taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte günün karşılaşmaları…

3 EKİM MAÇ TAKVİMİ

Süper Lig

20:00 | Antalyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

20:00 | Trabzonspor - Kayserispor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 | Boluspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 | Çorum FK - Manisa FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22:00 | Bournemouth - Fulham

İspanya - LaLiga

22:00 | Osasuna - Getafe

