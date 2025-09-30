3 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün karşılaşmaları...

Futbolseverler için takvim yine oldukça yoğun. 3 Ekim gününde futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa'da kritik mücadeleler sahne alacak. Gün boyunca canlı yayınlanacak maçların saatleri ve kanalları taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte günün karşılaşmaları…