29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi: Marmaray, metro, metrobüs, vapur ve İETT bedava mı?
Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları tüm yurtta coşkuyla hazırlanırken, 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla detaylar belli oldu. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray, metro, metrobüs, vapur ve İETT bedava mı? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.10.2025 13:33