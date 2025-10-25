Viral Galeri Viral Liste 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi: Marmaray, metro, metrobüs, vapur ve İETT bedava mı?

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları tüm yurtta coşkuyla hazırlanırken, 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla detaylar belli oldu. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray, metro, metrobüs, vapur ve İETT bedava mı? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.10.2025 13:33
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı gündeme geldi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Ekim'de Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Resmi Gazete kararına göre, 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. Vatandaşlar, gün boyunca belirtilen hatlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecek.

İETT, Metro, Metrobüs ve Vapur Bedava Olacak mı?

İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve vapurlarla ilgili ücretsiz ulaşım uygulamasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu hatların da ücretsiz kapsamına alınabileceği öngörülüyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

