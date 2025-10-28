29 Ekim’de kuyumcular açık mı kapalı mı? 28 -29 Ekim döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu?

2025 yılı Cumhuriyet Bayramı tatili bu kez hafta ortasına denk geliyor. 29 Ekim Çarşamba günü tam gün resmi tatil olurken 28 Ekim Salı günü de öğleden sonra kamu kurumları ve birçok özel işletme mesaiye ara verecek. Pek çok yer kapalı olurken vatandaşlar "29 Ekim'de kuyumcular açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.