29 Ekim’de kuyumcular açık mı kapalı mı? 28 -29 Ekim döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı tatili yaklaşırken birçok kişi 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kuyumcuların ve döviz bürolarının açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bu yıl tatilin hafta ortasına denk gelmesi, çalışma saatlerinde bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Peki, altın almak ya da döviz bozdurmak isteyenler için durum ne olacak?

Giriş Tarihi: 28.10.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 16:04
2025 yılı Cumhuriyet Bayramı tatili bu kez hafta ortasına denk geliyor. 29 Ekim Çarşamba günü tam gün resmi tatil olurken 28 Ekim Salı günü de öğleden sonra kamu kurumları ve birçok özel işletme mesaiye ara verecek. Pek çok yer kapalı olurken vatandaşlar "29 Ekim'de kuyumcular açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.

28 – 29 Ekim'de Kuyumcular Açık mı?

Cumhuriyet Bayramı döneminde kuyumcuların çalışma düzeni şehirden şehre, hatta semtten semte değişiklik gösterebiliyor. 28 Ekim Salı günü sabah saatlerinde birçok kuyumcu müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Ancak öğleden sonra, resmi tatilin başlamasıyla birlikte bazı işletmeler kepenk indirecek.

29 Ekim Çarşamba günü ise durum tamamen kuyumcuların kendi tercihlerine bırakılmış durumda. Bazı işletmeler özel olarak açık kalmayı tercih ederken, büyük bir kısmı bayram nedeniyle kapalı olacak.

28 – 29 Ekim Döviz Büroları Açık mı?

Döviz bürolarında durum biraz daha net. 28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle döviz büroları erkenden kapanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise borsa kapalı olacağı için döviz büroları da faaliyet göstermeyecek.

