29 Ekim’de kuyumcular açık mı kapalı mı? 28 -29 Ekim döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu?
Cumhuriyet Bayramı tatili yaklaşırken birçok kişi 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kuyumcuların ve döviz bürolarının açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bu yıl tatilin hafta ortasına denk gelmesi, çalışma saatlerinde bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Peki, altın almak ya da döviz bozdurmak isteyenler için durum ne olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 16:04