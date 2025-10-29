29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saatlerinde yola çıkacak sürücüler, güzergah değişiklikleri ve alternatif yolları merak ediyor. İstanbul Valiliği, kutlama programları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılacak cadde ve sokakları duyurdu. Peki 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, ulaşım nasıl sağlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 06:34