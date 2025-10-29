Viral Galeri Viral Liste 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saatlerinde yola çıkacak sürücüler, güzergah değişiklikleri ve alternatif yolları merak ediyor. İstanbul Valiliği, kutlama programları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılacak cadde ve sokakları duyurdu. Peki 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, ulaşım nasıl sağlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 06:34
29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?

Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da erken saatlerden itibaren kutlamalarla başladı. Ancak kutlamalar dolayısıyla kentte bazı yollar ulaşıma kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Fatih ilçesinde sabah 05.45 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye bağlanan tüm sokaklar trafiğe kapatıldı.

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?

29 Ekim'de hangi yollar kapalı?

İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) kutlama hazırlıkları nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Trafiğe kapatılan yollar şu şekilde sıralandı:

📌Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri,

📌D100 Kuzey ve Güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı'na girişler,

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?

📌Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na giriş,

📌Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak üzerinden Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan yollar,

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?

📌Hal Yolu güney istikameti bağlantısı,

📌Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı'na yapılan tüm katılımlar.

Yetkililer, sürücülerin kutlamalar sırasında trafiğe takılmamak için alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafiğe kapatılan yolların yerine kullanılabilecek güzergahlar da açıklandı. İstanbul Valiliği'nin bildirdiğine göre, sürücüler şu yolları tercih edebilecek:

🔴Turgut Özal Millet Caddesi

🔴Fevzipaşa Caddesi

SON DAKİKA