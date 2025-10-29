29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?

Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da erken saatlerden itibaren kutlamalarla başladı. Ancak kutlamalar dolayısıyla kentte bazı yollar ulaşıma kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Fatih ilçesinde sabah 05.45 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye bağlanan tüm sokaklar trafiğe kapatıldı.