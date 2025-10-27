28-29 Ekim’de hastaneler çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı’nda poliklinikler, sağlık ocakları açık olur mu?

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİKLERİ) ÇALIŞACAK MI?

28 Ekim Salı günü öğlene kadar sağlık ocakları da rutin şekilde hizmet verecek. Ancak saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başladığından, aile hekimlikleri öğleden sonra kapalı olacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise tüm sağlık ocakları tatil kapsamında kapalı kalacak.

Vatandaşlar, bu tarihlerde reçete yenileme ya da muayene işlemleri için 30 Ekim Perşembe gününü bekleyecek.