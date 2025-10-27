Viral Galeri Viral Liste 28-29 Ekim'de hastaneler çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı'nda poliklinikler, sağlık ocakları açık olur mu?

28-29 Ekim'de hastaneler çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı'nda poliklinikler, sağlık ocakları açık olur mu?

Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, vatandaşların gündeminde bir yandan da resmi tatil mesaisi var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde kutlanırken, 28 Ekim'in öğleden sonrası yarım gün tatil olarak ilan edildi. Peki, bu süreçte hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları açık mı, yoksa kapalı mı olacak? İşte 28-29 Ekim 2025 tarihleri arasında sağlık hizmetlerinin işleyişine dair tüm detaylar...

Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor. Dolayısıyla kamu kurumları gibi hastanelerde de poliklinik hizmetleri öğle saatine kadar sürecek.

Saat 13.00'ten sonra resmi tatil uygulaması başladığı için poliklinikler hizmet vermeyecek, ancak acil servisler 24 saat kesintisiz şekilde açık kalacak. Acil durumlarda vatandaşlar, hastanelerin acil birimlerinden hizmet almaya devam edebilecek.

Poliklinik hizmetleri 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla yeniden normale dönecek.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİKLERİ) ÇALIŞACAK MI?

28 Ekim Salı günü öğlene kadar sağlık ocakları da rutin şekilde hizmet verecek. Ancak saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başladığından, aile hekimlikleri öğleden sonra kapalı olacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise tüm sağlık ocakları tatil kapsamında kapalı kalacak.

Vatandaşlar, bu tarihlerde reçete yenileme ya da muayene işlemleri için 30 Ekim Perşembe gününü bekleyecek.

Eczaneler 28-29 Ekim'de açık mı?

Eczaneler de resmi tatil uygulamasına dahil. 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar eczaneler açık olacak, ancak öğleden sonra yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca da sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Bu nedenle ilaç ihtiyaçları için vatandaşların nöbetçi eczaneleri kontrol etmesi gerekiyor.

