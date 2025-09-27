Viral Galeri Viral Liste 27 Eylül Maç Listesi: Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşmalar saat kaçta oynanacak?

27 Eylül Maç Listesi: Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşmalar saat kaçta oynanacak?

Giriş Tarihi: 27.09.2025 14:35
Futbolseverlerin gözü bugün oynanacak karşılaşmalarda, 27 Eylül 2025 maç programı merakla araştırılıyor. Trendyol Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de nefes kesen mücadeleler oynanacak. Özellikle La Liga'da Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki Madrid derbisi, futbol gündeminin en çok merak edilen mücadelesinden biri. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 27 Eylül günün maç programı…

27 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ

Süper Lig

17:00 | Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 1)

17:00 | Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)

20:00 | Fatih Karagümrük - Trabzonspor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 | Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 | Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

14:30 | Brentford - Manchester United

17:00 | Chelsea - Brighton & Hove Albion

17:00 |Leeds United - Bournemouth

17:00 | Crystal Palace - Liverpool

17:00 | Manchester City - Burnley

19:30 |Nottingham Forest - Sunderland

22:00 | Tottenham - Wolverhampton

İspanya - LaLiga

15:00 |Getafe - Levante

17:15 | Atletico Madrid - Real Madrid

19:30 | Mallorca - Deportivo Alaves

22:00 | Villarreal - Athletic Bilbao

