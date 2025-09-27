27 Eylül Maç Listesi: Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşmalar saat kaçta oynanacak?

Futbolseverlerin gözü bugün oynanacak karşılaşmalarda, 27 Eylül 2025 maç programı merakla araştırılıyor. Trendyol Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de nefes kesen mücadeleler oynanacak. Özellikle La Liga'da Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki Madrid derbisi, futbol gündeminin en çok merak edilen mücadelesinden biri. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 27 Eylül günün maç programı…